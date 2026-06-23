टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत आईपीएल में बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. लखनऊ ने उन्हें रिकॉर्ड 27 करोड़ में खरीदा था और कप्तानी सौंपी. लेकिन पंत टीम पर बोझ साबित हुए. 2 साल खराब प्रदर्शन के बाद सवाल उठे और अब खबर है कि उनकी घर वापसी कंफर्म हो गई है, लेकिन उन्हें 12 करोड़ का घाटा झेलना पड़ेगा. दिल्ली कैपिटल्स में पंत ने 9 सीजन बिताए, लेकिन 2025 मेगा ऑक्शन में लखनऊ ने पंत पर मोटा दांव खेला था, जो खरा साबित नहीं हुआ.
आईपीएल ने मीडिया एडवाइजरी के जरिए पंत की ट्रेड की पुष्टि की. कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं. इस डील की खबरें उड़ी थीं लेकिन अब ऑफीशियल वह दिल्ली कैपिटल्स के हो चुके है. IPL 2026 के खत्म होने के एक महीने से भी कम समय में पूरा हुआ, 2016 से 2024 तक वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और अब एक बार फिर दिल्ली टीम में शामिल हो गए हैं.
28 वर्षीय खिलाड़ी ने 2016 और 2024 के बीच इस फ्रेंचाइजी के साथ नौ सीज़न बिताए और 111 मैच खेले जो DC के किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे ज्यादा मैच हैं. उन्होंने 2021 से 2024 तक 43 मैचों में टीम की कप्तानी भी की. आईपीएल 2025 से ही उनकी कप्तानी पर सवाल थे, आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला नहीं चला. अब वह टीम से बाहर हो गए हैं.
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2025 में उन्होंने 269 और 2026 में 312 रन बनाए. कप्तान के तौर पर भी उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा, क्योंकि उनकी कप्तानी में LSG दोनों सीजन में टीम शर्मनाक अंदाज में बाहर हुई. 2025 में सातवें और 10वें स्थान पर रही. वहीं, कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स के साथ शानदार प्रदर्शन के बाद LSG में शामिल हो रहे हैं, जहा उन्होंने 65 मैचों में 8.38 की इकॉनमी रेट से 72 विकेट लिए थे. उन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 13.25 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. 2026 का सीज़न उनके लिए भी खराब रहा, जिसमें उन्होंने केवल 10 विकेट लिए और 10.30 रन प्रति ओवर की इकॉनमी रेट से रन दिए.