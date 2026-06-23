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12 करोड़ के नुकसान के साथ ऋषभ पंत की हुई घर वापसी, किस खिलाड़ी के साथ हुए ट्रे़ड? आया बड़ा अपडेट

टीम इंडिया के स्टार ऋषभ पंत आईपीएल में बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. लखनऊ ने उन्हें रिकॉर्ड 27 करोड़ में खरीदा था और कप्तानी सौंपी. लेकिन पंत टीम पर बोझ साबित हुए. 2 साल खराब प्रदर्शन के बाद सवाल उठे और अब खबर है कि उनकी घर वापसी कंफर्म हो गई है, लेकिन उन्हें 12 करोड़ का घाटा झेलना पड़ेगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:45 PM IST
12 करोड़ के नुकसान के साथ ऋषभ पंत की हुई घर वापसी, किस खिलाड़ी के साथ हुए ट्रे़ड? आया बड़ा अपडेट
Image Credit: Rishabh Pant (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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