2025 में उन्होंने 269 और 2026 में 312 रन बनाए. कप्तान के तौर पर भी उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा, क्योंकि उनकी कप्तानी में LSG दोनों सीजन में टीम शर्मनाक अंदाज में बाहर हुई. 2025 में सातवें और 10वें स्थान पर रही. वहीं, कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स के साथ शानदार प्रदर्शन के बाद LSG में शामिल हो रहे हैं, जहा उन्होंने 65 मैचों में 8.38 की इकॉनमी रेट से 72 विकेट लिए थे. उन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 13.25 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. 2026 का सीज़न उनके लिए भी खराब रहा, जिसमें उन्होंने केवल 10 विकेट लिए और 10.30 रन प्रति ओवर की इकॉनमी रेट से रन दिए.