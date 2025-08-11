संन्यास के 3 साल बाद मैदान पर लौटेगा यह महान खिलाड़ी, 'मेमोरेबल कमबैक' से दुनिया भर में मची सनसनी
संन्यास के 3 साल बाद मैदान पर लौटेगा यह महान खिलाड़ी, 'मेमोरेबल कमबैक' से दुनिया भर में मची सनसनी

Roger Federer Tennis: टेनिस प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर संन्यास लेने के 3 साल बाद मैदान में उतरने वाले हैं. इस दिग्गज खिलाड़ी ने 2025 शंघाई मास्टर्स में खेलने की पुष्टि कर दी है. संन्यास लेने के बाद वह पहली बार किसी बड़े इवेंट में खेलते नजर आएंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:59 PM IST
Roger Federer Tennis: टेनिस प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर संन्यास लेने के 3 साल बाद मैदान में उतरने वाले हैं. इस दिग्गज खिलाड़ी ने 2025 शंघाई मास्टर्स में खेलने की पुष्टि कर दी है. संन्यास लेने के बाद वह पहली बार किसी बड़े इवेंट में खेलते नजर आएंगे. फेडरर ने बताया कि वह 10 अक्टूबर को किझोंग स्टेडियम में होने वाले 'रॉजर एंड फ्रेंड्स' सेलिब्रिटी डबल्स इवेंट में हिस्सा लेंगे. यह 2017 के बाद पहली बार होगा जब फेडरर शंघाई में खेलेंगे. तब उन्होंने इस टूर्नामेंट का अपना दूसरा सिंगल्स खिताब जीता था.

सितारों से सजा इवेंट

यह डबल्स इवेंट काफी खास होने वाला है. इसमें फेडरर के साथ कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी. इनमें प्रसिद्ध अभिनेता वू लेई, मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता डॉनी येन और पूर्व डबल्स वर्ल्ड नंबर 3 झेंग जी भी शामिल हैं. झेंग जी ने 2006 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में डबल्स का खिताब जीता था. एक प्रमोशनल वीडियो में फेडरर ने कहा, "नमस्ते, मैं रोजर हूं और मैं शंघाई मास्टर्स के लिए किझोंग स्टेडियम में वापस आकर बहुत खुश हूं.शंघाई मेरे लिए हमेशा से एक खास जगह रही है. यहां के प्रशंसक शानदार हैं और यहां की यादें अविस्मरणीय .''

2022 में लिया था संन्यास

शंघाई मास्टर्स 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा. पिछले साल के चैंपियन जानिक सिनर हैं, जिन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को 7-6 (4), 6-3 से हराया था. 2022 में लेवर कप के दौरान फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया था. अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी और दोस्त राफेल नडाल के साथ मिलकर उन्होंने जैक सॉक और फ्रांसेस टियाफो के खिलाफ अपना आखिरी डबल्स मैच खेला था, जिसे वे 4-6, 7-6 (2), 9-11 से हार गए थे.

फेडरर का शानदार करियर

अपने शानदार 24 साल के करियर में फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते, जिसमें रिकॉर्ड आठ विंबलडन खिताब भी शामिल हैं. वह 310 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे, जिनमें से 237 हफ्ते लगातार थे. उन्होंने कुल 103 एटीपी सिंगल्स टूर्नामेंट जीते. फेडरर ने 2008 के ओलंपिक में स्टेन वावरिंका के साथ पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक और 2012 के ओलंपिक में सिंगल्स में रजत पदक भी जीता था. इस साल की शुरुआत में फेडरर नोवाक जोकोविच और एंडी मरे के साथ राफेल नडाल के शानदार करियर का सम्मान करने के लिए एक समारोह में भी शामिल हुए थे.

;