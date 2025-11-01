Advertisement
trendingNow12983902
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

नवंबर लगते ही स्टार खिलाड़ी ने फैंस को दिया बड़ा झटका, अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है. इस तरह उनके 20 साल से भी ज्यादा लंबे शानदार करियर का अंत हो गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 01, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवंबर लगते ही स्टार खिलाड़ी ने फैंस को दिया बड़ा झटका, अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

Rohan Bopanna Announces Retirement: भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है. इस तरह उनके 20 साल से भी ज्यादा लंबे शानदार करियर का अंत हो गया है. रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेकर अचानक अपने फैंस को मायूस और हैरान कर दिया है. रोहन बोपन्ना ने भारतीय खेल जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. रोहन बोपन्ना ने आखिरी बार पेरिस मास्टर्स 1000 में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने एलेक्ज़ेंडर बुब्लिक के साथ जोड़ी बनाई थी.

रोहन बोपन्ना ने अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक भावुक नोट में रोहन बोपन्ना ने लिखा, 'आप किसी ऐसी चीज को कैसे अलविदा कहते हैं जिसने आपके जीवन को अर्थ दिया? पेशेवर टेनिस के 20 यादगार वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट लटका दूं. कूर्ग में अपनी सर्विस को मजबूत करने के लिए लकड़ी काटने से लेकर, दुनिया के सबसे बड़े एरेना की रोशनी में खड़े होने तक, यह अवास्तविक लगता है. भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

45 साल की उम्र में टेनिस को कहा अलविदा

रोहन बोपन्ना ने 45 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस को अलविदा कहा है. वह अपने पीछे टेनिस जगत में एक अटूट जुनून से बनी बेहतरीन विरासत को छोड़ गए हैं. साल 2024 में रोहन बोपन्ना ने सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन और युगल में सबसे उम्रदराज वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया. चार बार के ओलंपियन रोहन बोपन्ना साल 2016 के रियो ओलंपिक में सानिया मिर्जा के साथ मेडल के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन चूक गए. 20 साल से भी ज्यादा समय तक वह भारतीय डेविस कप टीम के एक स्तंभ रहे, और कोर्ट के अंदर व बाहर निरंतरता और लीडरशिप क्वालिटी का परिचय देते रहे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohan Bopanna

Trending news

बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 9 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 9 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था