नवंबर लगते ही स्टार खिलाड़ी ने फैंस को दिया बड़ा झटका, अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

Rohan Bopanna Announces Retirement: भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है. इस तरह उनके 20 साल से भी ज्यादा लंबे शानदार करियर का अंत हो गया है. रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेकर अचानक अपने फैंस को मायूस और हैरान कर दिया है. रोहन बोपन्ना ने भारतीय खेल जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. रोहन बोपन्ना ने आखिरी बार पेरिस मास्टर्स 1000 में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने एलेक्ज़ेंडर बुब्लिक के साथ जोड़ी बनाई थी.

रोहन बोपन्ना ने अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक भावुक नोट में रोहन बोपन्ना ने लिखा, 'आप किसी ऐसी चीज को कैसे अलविदा कहते हैं जिसने आपके जीवन को अर्थ दिया? पेशेवर टेनिस के 20 यादगार वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट लटका दूं. कूर्ग में अपनी सर्विस को मजबूत करने के लिए लकड़ी काटने से लेकर, दुनिया के सबसे बड़े एरेना की रोशनी में खड़े होने तक, यह अवास्तविक लगता है. भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है.'

45 साल की उम्र में टेनिस को कहा अलविदा

रोहन बोपन्ना ने 45 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस को अलविदा कहा है. वह अपने पीछे टेनिस जगत में एक अटूट जुनून से बनी बेहतरीन विरासत को छोड़ गए हैं. साल 2024 में रोहन बोपन्ना ने सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन और युगल में सबसे उम्रदराज वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया. चार बार के ओलंपियन रोहन बोपन्ना साल 2016 के रियो ओलंपिक में सानिया मिर्जा के साथ मेडल के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन चूक गए. 20 साल से भी ज्यादा समय तक वह भारतीय डेविस कप टीम के एक स्तंभ रहे, और कोर्ट के अंदर व बाहर निरंतरता और लीडरशिप क्वालिटी का परिचय देते रहे.