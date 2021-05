Romania की टेनिस स्टार Simona Halep को लगी चोट, French Open 2021 से नाम वापस लिया

बुकारेस्ट: वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर काबिज महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप (Simona Halep) ने पिंडली की चोट (Calf Injury) की वजह से फ्रेंच ओपन 2021 (French Open 2021) से अपना नाम वापस ले लिया.

रोमानिया की 29 साल की सिमोना हालेप (Simona Halep) साल 2018 में रोला गैरों (Roland Garros) में चैम्पियन बनी थी. इटैलियन ओपन (Italian Open) के दौरान उनकी पिंडली की मांसपेशियों (Calf Muscle) में चोट लगी थी.

सिमोना हालेप (Simona Halep) ने कहा कि उन्हें चोट से उबरने में अभी वक्त लगेगा. फ्रेंच ओपन 30 मई से शुरू होगा. हालेप ने कहा, ‘एक ग्रैंडस्लैम से हटना एक एथलीट के तौर पर मेरी सभी सोच और उम्मीद के खिलाफ है, लेकिन मेरे लिए यह सही और इकलौता फैसला है.’

but it is the right and only decision to make. The thought of not being in Paris fills me with sadness, but I will focus my energy on recovery, staying positive and getting back on court as soon as it is safe to do so. Roland Garros 2022, I’m coming for you! A bientot pic.twitter.com/7Y3EvvOra5

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 21, 2021