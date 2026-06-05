VIDEO: नीरज चोपड़ा का 90.23m का रिकॉर्ड ध्वस्त, क्रिकेटर से जेवलिन थ्रोअर बनने वाले ने कैसे रचा इतिहास?

Rome Diamond League: श्रीलंका के रमेश थरंगा पाथिरागे ने रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर के ऐतिहासिक थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता. यह किसी भी एशियाई एथलीट द्वारा दूसरा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. भारत के सचिन यादव 79.18 मीटर के थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे.
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Rome Diamond League: श्रीलंका के रमेश थरंगा पाथिरागे ने गुरुवार को रोम में आयोजित डायमंड लीग मीट में 92.62 मीटर के विशाल थ्रो के साथ जीत दर्ज की. यह किसी एशियाई एथलीट द्वारा अब तक का दूसरा सबसे शानदार प्रदर्शन है. इस थ्रो के साथ उन्होंने चीनी ताइपे के चाओ-त्सुन चेंग और भारत के नीरज चोपड़ा दोनों के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है.
एशियाई सर्वकालिक सूची में पाथिरागे का यह थ्रो अब केवल पाकिस्तान के अरशद नदीम के पेरिस 2024 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रदर्शन (92.97 मीटर) से पीछे है. पाथिरागे अब एशिया के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ियों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित हो गए हैं. जहां पाथिरागे ने सुर्खियां बटोरीं, वहीं भारत के सचिन यादव का डायमंड लीग डेब्यू काफी चुनौतीपूर्ण रहा. 10 खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए सचिन 79.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे.
Rumesh Tharanga's 92.62m Javelin Throw in Rome!
National Record
World Lead
No. 2 Asian in history
No. 8 all-time pic.twitter.com/S9MHWQuISV
— Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 4, 2026
26 वर्षीय सचिन का यह प्रदर्शन उनके 86.27 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी कम रहा, जो उन्होंने 2025 विश्व चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करते समय बनाया था. उनका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 81.95 मीटर बना हुआ है, जो उन्होंने अप्रैल में नई दिल्ली में दर्ज किया था.
सचिन यादव ने अपने अभियान की शुरुआत एक फाउल के साथ की, जिसके बाद उन्होंने 79.18 मीटर, 77.02 मीटर, 76.62 मीटर और 75.54 मीटर के थ्रो किए. पांच प्रयासों के बाद वे आठवें स्थान पर रहे, जिसके कारण उन्हें छठा और अंतिम थ्रो करने का मौका नहीं मिला क्योंकि यह केवल शीर्ष तीन खिलाड़ियों के लिए ही उपलब्ध था.
पाथिरागे ने अपने करियर में पहली बार 90 मीटर की बाधा को पार किया, जो उन्होंने अपने दूसरे दौर के प्रयास (92.62 मीटर) में हासिल किया. वह इतिहास में 90 मीटर से अधिक थ्रो करने वाले केवल चौथे एशियाई और दुनिया के 28वें एथलीट बन गए हैं.
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पाथिरागे के लिए 2026 एक 'ब्रेकथ्रू' साल रहा है. उन्होंने मार्च में एक घरेलू स्पर्धा में 89.37 मीटर थ्रो के साथ दुनिया के सीजन लीडर के रूप में प्रतियोगिता में प्रवेश किया था. रोम में जीत उनका पहला डायमंड लीग खिताब था. इससे पहले उन्होंने नैरोबी में किप कीनो क्लासिक जीता था और रबात डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया था.
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पाथिरागे की प्रगति वाकई उल्लेखनीय है. एथलेटिक्स में आने से पहले वे श्रीलंका के क्रिकेट सिस्टम में एक होनहार तेज गेंदबाज माने जाते थे और लगभग 134 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे. बाद में उन्होंने अपना पूरा ध्यान एथलेटिक्स पर केंद्रित किया और यह फैसला उनके लिए बेहद सफल साबित हुआ. वे अब विश्व के बेहतरीन थ्रोअर्स में शामिल हो चुके हैं.
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