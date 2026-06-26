फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ ले चुका है. ब्राजील, जापान, नीदरलैंड और मोरक्को जैसी बड़ी टीमों के मुकाबले तय हो चुके हैं. वहीं, अर्जेंटीना को फिलहाल अपने विरोधी का इंतजार है. राउंड ऑफ 32 का पूरा शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं. ग्रुप स्टेज अपने आखिरी दौर में है जबकि 29 जून से 'राउंड ऑफ 32' के मुकाबले शुरू हो जाएंगे. मुकाबलों की तस्वीरें साफ होने लगी हैं. कुल 32 टीमों में से 19 टीमों ने नॉकआउट का टिकट पक्का कर लिया है.
बचे हुए 13 स्पॉट्स के लिए टीमों की जद्दोजहत जारी है. फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्राजील और जापान जैसी बड़ी टीमों के बीच महामुकाबला तय हो चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर अभी से तहलका मचा दिया है. ब्राजील की टीम पांच बार चैंपियन रह चुकी है और जापान इन दिनों शानदार फॉर्म में है. जापान ने स्वीडन के खिलाफ मैच ड्रॉ खेलकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई. अब उनका सामना ब्राजील जैसी मजबूत टीम से होगा जिसे देखना बेहद रोमांचक होने वाला है.
लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना ने नॉकआउट का टिकट तो हासिल कर लिया है लेकिन उन्हें अभी भी अपने विरोधी का इंतजार है. शेड्यूल के मुताबिक अर्जेंटीना का मैच 4 जुलाई को ग्रुप H की रनर-अप टीम के साथ होना तय हुआ है. यह मुकाबला मियामी में खेला जाएगा जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं.
सह-मेजबान कनाडा अपना पहला नॉकआउट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने उतरेगा. वहीं एक और बड़े मुकाबले में नीदरलैंड की टीम मोरक्को से भिड़ने के लिए तैयार है. इसके अलावा जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी टीमों के मैचों की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं जिनकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.
|Match No
|Date
|Round of 32 Match
|Time (IST)
|Venue
|73
|Jun 29
|South Africa vs Canada
|12:30 AM
|Los Angeles
|74
|June 29
|Brazil vs Japan
|10:30 PM
|Houston
|75
|June 30
|Germany vs A3/B3/C3/D3/F3
|2:00 AM
|Foxborough
|76
|June 30
|Netherlands vs Morocco
|6:30 AM
|Guadalajara
|77
|June 30
|Cote d’Ivoire vs Group I runners-up
|10.30 PM
|Arlington
|78
|July 1
|Group I winners vs C3/D3/F3/G3/H3
|2:30 AM
|New Jersey
|79
|July 1
|Mexico vs C3/E3/F3/H3/I3
|6:30 AM
|Mexico City
|80
|July 1
|Group L winners vs E3/H3/I3/J3/K3
|9:30 PM
|Atlanta
|81
|July 2
|Group G winners vs A3/E3/H3/I3/J3
|1.30 AM
|Seattle
|82
|July 2
|United States vs Bosnia-Herzegovina
|5.30 AM
|Santa Clara
|83
|July 3
|Group H winners vs Group J runners-up
|12:30 AM
|Los Angeles
|84
|July 3
|Group K runners-up vs Group L runners-up
|4:30 AM
|Toronto
|85
|July 3
|Switzerland vs E3/F3/G3/I3/J3
|8:30 AM
|Vancouver
|86
|July 3
|Australia vs Group G runners-up
|11:30 PM
|Arlington
|87
|July 4
|Argentina vs Group H runners-up
|3.30 PM
|Miami
|88
|July 4
|Group K winners vs Best Third-Placed Team
|7:00 AM
|Kansas City