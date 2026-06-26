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ब्राजील के सामने जापान की चुनौती, अर्जेंटीना के विरोधी पर सस्पेंस खत्म? देखें राउंड ऑफ 32 का पूरा शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक मोड़ ले चुका है. ब्राजील, जापान, नीदरलैंड और मोरक्को जैसी बड़ी टीमों के मुकाबले तय हो चुके हैं. वहीं, अर्जेंटीना को फिलहाल अपने विरोधी का इंतजार है. राउंड ऑफ 32 का पूरा शेड्यूल हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:58 AM IST
ब्राजील के सामने जापान की चुनौती, अर्जेंटीना के विरोधी पर सस्पेंस खत्म? देखें राउंड ऑफ 32 का पूरा शेड्यूल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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