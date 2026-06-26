बचे हुए 13 स्पॉट्स के लिए टीमों की जद्दोजहत जारी है. फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्राजील और जापान जैसी बड़ी टीमों के बीच महामुकाबला तय हो चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर अभी से तहलका मचा दिया है. ब्राजील की टीम पांच बार चैंपियन रह चुकी है और जापान इन दिनों शानदार फॉर्म में है. जापान ने स्वीडन के खिलाफ मैच ड्रॉ खेलकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई. अब उनका सामना ब्राजील जैसी मजबूत टीम से होगा जिसे देखना बेहद रोमांचक होने वाला है.