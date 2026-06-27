/स्कूल के पीटी टीचर से मिली ट्रेनिंग और अब बने देश के नंबर-1 हाई जंपर, कौन हैं इतिहास रचने वाले सर्वेश कुशारे?

Sarvesh Kushare National Record: महाराष्ट्र में जन्मे एथलीट सर्वेश कुशारे ने शनिवार (27 जून) को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय पुरुषों के हाई जंप का नया इतिहास लिख दिया. उन्होंने 2.31 मीटर की ऊंचाई पार कर स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही उन्होंने 2026 एशियाई खेलों के लिए अपनी क्वालीफिकेशन भी सुनिश्चित कर ली है.
सर्वेश ने तेजस्विन शंकर द्वारा अप्रैल 2018 में बनाए गए 2.29 मीटर के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस शानदार जीत के साथ उन्होंने हाई जंप स्पर्धा में नए भारतीय रिकॉर्ड के लिए सात साल का लंबा इंतजार खत्म किया. उनकी यह कोशिश एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के 2026 एशियाई खेलों के क्वालीफाइंग मानक से भी ऊपर रही, जिससे आगामी महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह पक्की हो गई है.
कलिंगा स्टेडियम में प्रतियोगिता के दौरान सर्वेश काफी शांत नजर आए और उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में निर्णायक 2.31 मीटर की ऊंचाई को सफलतापूर्वक पार किया. एक नया राष्ट्रीय बेंचमार्क स्थापित करने के बाद 31 वर्षीय इस एथलीट ने बार को 2.35 मीटर तक बढ़ाया, लेकिन वह इससे ऊपर जाने में सफल नहीं हो सके.
महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवगांव गांव के रहने वाले सर्वेश ने स्कूली कोच आर.डब्ल्यू. जाधव के मार्गदर्शन में एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा था. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से पहले उन्होंने घरेलू स्तर पर कड़ी मेहनत की और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. उन्हें बड़ी सफलता 2019 में मिली जब उन्होंने इंडियन ओपन हाई जंप का खिताब जीता और बाद में दक्षिण एशियाई खेलों में 2.21 मीटर की कूद के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसके बाद उन्होंने लगातार कई राष्ट्रीय खिताब जीते और खुद को देश के अग्रणी हाई जंपर्स के रूप में स्थापित किया.
इस चैंपियनशिप में केवल सर्वेश ही नहीं, बल्कि केरल की अंसी सोजन ने भी इतिहास रचा. उन्होंने महिलाओं की लंबी कूद (Long Jump) में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया. यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन साबित हुआ.