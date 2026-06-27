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स्कूल के पीटी टीचर से मिली ट्रेनिंग और अब बने देश के नंबर-1 हाई जंपर, कौन हैं इतिहास रचने वाले सर्वेश कुशारे?

Sarvesh Kushare National Record: सर्वेश कुशारे ने भुवनेश्वर में 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2.31 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने 2026 एशियाई खेलों के लिए अपनी जगह पक्की की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 27, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:24 PM IST
स्कूल के पीटी टीचर से मिली ट्रेनिंग और अब बने देश के नंबर-1 हाई जंपर, कौन हैं इतिहास रचने वाले सर्वेश कुशारे?
Image Credit: सर्वेश कुशारे. AI Generated Image

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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