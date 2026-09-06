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बैडमिंटन में कमाल: चीनी दीवार को ढहाकर सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास, चाइना मास्टर्स का खिताब जीता

Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचते हुए चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू को हराया और भारत को पहला चाइना मास्टर्स खिताब दिलाया. भारतीय जोड़ी की इस शानदार और ऐतिहासिक वापसी की पूरी कहानी जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 06, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:18 PM IST
बैडमिंटन में कमाल: चीनी दीवार को ढहाकर सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास, चाइना मास्टर्स का खिताब जीता
Image Credit: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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