बैडमिंटन में कमाल: चीनी दीवार को ढहाकर सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास, चाइना मास्टर्स का खिताब जीता

Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty: एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार (6 सितंबर) को कमाल कर दिया. उन्होंने चीन के शेनझेन में आयोजित चाइना मास्टर्स का खिताब जीत लिया. सात्विक-चिराग भारत का पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. शेनझेन एरिना में खेले गए इस सांसें रोक देने वाले फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन शियांग यू को 11-21, 21-13, 21-17 से पराजित किया.
सात्विक-चिराग ने रोमांचक जीत के साथ ही उन्होंने सीजन का अपना दूसरा बीडब्लूएफ (BWF) वर्ल्ड टूर सुपर 750 खिताब अपने नाम कर लिया है. यह फाइनल मुकाबला सात्विक और चिराग के लिए कोर्ट पर बिताए गए एक बेहद चुनौतीपूर्ण हफ्ते का सुखद अंत था, जहां उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल पांच घंटे से अधिक का समय संघर्ष करते हुए बिताया था. भारतीय बैडमिंटन इतिहास में यह एक ऐतिहासिक जीत है.
मैच की शुरुआत में उनके शरीर पर इस थकान का असर साफ दिखाई दिया, जिसका फायदा उठाते हुए चीनी जोड़ी ने घरेलू दर्शकों के भारी उत्साह के बीच पहला गेम बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया. साल 2023 और 2025 में उपविजेता रहने के बाद अपने तीसरे चाइना मास्टर्स फाइनल में खेल रहे भारतीय दिग्गजों ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया. उन्होंने दूसरे गेम में अपनी बेहतरीन लय हासिल की और 21-13 से जीतकर मैच को निर्णायक गेम की ओर मोड़ दिया.
तीसरा और निर्णायक गेम दर्शकों के लिए किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं था, जहां दोनों जोड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. चीनी जोड़ी ने शुरुआती रैलियों में अपना दबदबा बनाकर भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव डाला, लेकिन सात्विक और चिराग ने हार नहीं मानी और स्कोर को 7-7 की बराबरी पर ला खड़ा किया. गेम के आखिरी बेहद रोमांचक पलों में 16-17 से पिछड़ने के बाद भारतीय जोड़ी ने अपने खेल की रफ्तार को गियर बदला और लगातार 5 अंक बटोरते हुए एक घंटे और 10 मिनट के खेल में मैच को समाप्त कर शानदार जीत दर्ज की.
यह ऐतिहासिक खिताबी जीत सात्विक और चिराग के साल 2026 के दमदार सीजन को एक नया मुकाम देती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मई में सिंगापुर ओपन का खिताब जीतकर की थी. चीनी समर्थकों के सामने उन्हीं के पसंदीदा घरेलू खिलाड़ियों को हराकर शानदार वापसी करना भारतीय जोड़ी के आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करेगा. यह शानदार जीत सात्विक और चिराग को आगामी एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए मानसिक और शारीरिक ऊर्जा देगी.