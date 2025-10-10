Advertisement
5,91,17,35,00,000 रुपये की डील होगी सील? दुनिया के इस बड़े फुटबॉल क्लब पर सऊदी अरब की नजर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कनेक्शन

Manchester United: दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार फिर से अलग-अलग कारणों से चर्चा में है. मैदान पर लगातार खराब प्रदर्शन से परेशान इस टीम के फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है. क्लब के मालिकों में से एक ग्लजेर परिवार अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:13 AM IST
Manchester United News: दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार फिर से अलग-अलग कारणों से चर्चा में है. मैदान पर लगातार खराब प्रदर्शन से परेशान इस टीम के फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है. क्लब के मालिकों में से एक ग्लजेर परिवार अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए सऊदी अरब के अरबपति तुर्की अल-शेख सबसे आगे चल रहे हैं. बता दें कि दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सुपरस्टार रह चुके हैं और वह मौजूदा समय में सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र में शामिल हैं.

पैसों का गजब खेल

ग्लजेर परिवार 5 बिलियन पाउंड (लगभग 59,117 करोड़ रुपये) से अधिक की बोलियों पर विचार करने के लिए तैयार है. यह कीमत क्लब के मौजूदा शेयर बाजार मूल्य से दुगनी से भी अधिक है. हालांकि, ग्लजेर को अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए राजी करने का वास्तविक मौका पाने के लिए सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल-शेख को लगभग 5.2 बिलियन पाउंड ( लगभग 61,462 करोड़ रुपये) से बोली शुरू करनी होगी.

कितना है क्लब का मौजूदा मूल्यांकन

फ्लोरिडा स्थित इन कारोबारियों ने दो दशक पहले 790 मिलियन पाउंड में यूनाइटेड का अधिग्रहण किया था. भले ही क्लब का मौजूदा मूल्यांकन 2 बिलियन पाउंड (लगभग 23,639 करोड़ रुपये) है, लेकिन ग्लजेर भविष्य में यूनाइटेड के मूल्य में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक भारी प्रीमियम की मांग करेंगे. इसमें एक नए अत्याधुनिक स्टेडियम के निर्माण की योजना सफल होने पर क्लब का संभावित मूल्य भी शामिल हो सकता है.

नए स्टेडियम के लिए निवेश या हिस्सेदारी की बिक्री

ग्लजेर के लिए एक विकल्प यह हो सकता है कि वे नए स्टेडियम के लिए धन जुटाने में मदद के लिए सऊदी स्रोतों से पर्याप्त निवेश के बदले में यूनाइटेड में अपनी 48.9% हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच दें. मार्च में यूनाइटेड के मालिकों ने 1 लाख सीटों वाले एक नए स्टेडियम की योजना का अनावरण किया था, जिस पर लगभग 2 बिलियन पाउंड का खर्च आने का अनुमान है. उनका दावा है कि यह आसपास के क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में शामिल होगा.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा पर BCCI ने कर दी बड़ी गलती? सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

कतर का ऑफर ठुकराया था

हालांकि, यह समझा जाता है कि यूनाइटेड इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आवश्यक वित्त जुटाने से अभी काफी दूर है. ग्लजेर ने पहले शेख जसीम अल-थानी के कतरी कंसोर्टियम की अधिग्रहण बोली को ठुकरा दिया था और इसके बजाय क्लब की 27.7% हिस्सेदारी सर जिम रैटक्लिफ और उनके INEOS साम्राज्य को बेच दी थी. रैटक्लिफ ने 1.25 बिलियन पाउंड का भुगतान किया और उन्हें क्लब के फुटबॉल संचालन का नियंत्रण दिया गया. 

रिकॉर्ड राजस्व के बावजूद नकदी की आवश्यकता

यूनाइटेड ने जून में लगभग 670 मिलियन पाउंड के रिकॉर्ड राजस्व का खुलासा किया, लेकिन उसे महत्वपूर्ण स्टाफ कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और उसे नकदी की सख्त आवश्यकता है. यूनाइटेड ने सऊदी अरब के साथ संभावित सौदे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि रैटक्लिफ क्लब के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता बनाए हुए हैं. बॉक्सिंग, स्नूकर, गोल्फ और यूएफसी में गहरी दिलचस्पी रखने वाले तुर्की अल-शेख ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि यूनाइटेड एक नए निवेशक को बेचने के लिए एक 'उन्नत चरण' में है.

