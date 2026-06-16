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Saudi Arabia vs Uruguay Live: 2022 में अर्जेंटीना को हराने वाली सऊदी अरब के सामने उरुग्वे, पहले हाफ में स्कोर 0-0

Saudi Arabia vs Uruguay Live Score: फीफा वर्ल्ड कप के 15वें मैच में उरुग्वे और सऊदी अरब की टीमें आमने-सामने हैं. मियामी स्टेडियम में ग्रुप H का यह पहला मुकाबला है. पहले हाफ में फिलहाल स्कोर 0-0 है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 16, 2026, 03:36 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:41 AM IST
Saudi Arabia vs Uruguay Live: 2022 में अर्जेंटीना को हराने वाली सऊदी अरब के सामने उरुग्वे, पहले हाफ में स्कोर 0-0
Image Credit: सऊदी अरब बनाम उरुग्वे मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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