FIFA World Cup 2026 Saudi Arabia vs Uruguay Live Score (KSA vs URU): फीफा वर्ल्ड कप के 15वें मैच में उरुग्वे और सऊदी अरब की टीमें आमने-सामने हैं. मियामी स्टेडियम में ग्रुप H का यह पहला मुकाबला है. मार्सेलो बिएल्सा की देखरेख में उरुग्वे इस टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतरा है. उसके पास रियल मैड्रिड के फेडेरिको वाल्वर्दे के नेतृत्व में एक बेहतरीन मिडफील्ड इंजन है. चोटों के कारण डिफेंस लाइन कमजोर होने के बावजूद उरुग्वे खतरनाक है.
दूसरी ओर, सऊदी अरब के मैनेजर जियोर्जियोस डोनिस अपनी टीम के अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं. टीम सातवीं बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है. क्वालीफाइंग के मुश्किल रास्ते से गुजरने के बाद टीम उरुग्वे की लय को बिगाड़ने की कोशिश करेगी. स्पेन और केप वर्दे वाले इस संतुलित ग्रुप में तीन अंक हासिल करने के लिए दोनों टीमें इसे एक अहम मैच मान रही हैं. बता दें कि सऊदी अरब ने पिछले वर्ल्ड कप में मजबूत अर्जेंटीना को हरा दिया था. ऐसे में उरुग्वे की टीम उसके खिलाफ सतर्क है.
दोनों टीमों की शुरुआती इलेवन
सऊदी अरब: मोहम्मद अल ओवैस, सऊद अब्दुलहामिद, हसन अल तंबकती, अब्दुलेलाह अल अमरी, मोतेब अल-हरबी, मोहम्मद अबू अल शामत, अब्दुल्ला अलखैबरी, मोहम्मद कन्नो, नासिर अल-दावसारी, मुसाब अल-जुवैर, फिरास अल-बुराइकन.
सब्सीट्यूट: नवाफ अल अकीदी, अली मजराशी, अली लाजामी, मैसर अल दवसारी, ऐमान याह्या, सालेह अल शेहरी, नवाफ बू वाश्ल, हसन कादिश, ज़ियाद अल जोहानी, खालिद अल घनम, अला अल हेज्जी, अब्दुल्ला अल हमद्दन, सुल्तान मंदाश, अहमद अल कसार, जेहाद ठीकरी.
उरुग्वे: फर्नांडो मुसलेरा, गुइलेर्मो वेरेला, सेबेस्टियन कैसरेस, माथियास ओलिवेरा, माटियास वीना, फेडरिको वाल्वर्दे, रोड्रिगो बेंटनकुर, मैनुअल उगार्ते, मैक्सी अरुजो, डार्विन नुनेज, फेडरिको विनास.
सब्सीट्यूट: सर्जियो रोशेट, जोस मारिया जिमेनेज, निकोलस डे ला क्रूज, फैकुंडो पेलिस्ट्री, सैंटियागो मेले, अगस्टिन कैनोबियो, एमिलियानो मार्टिनेज, ब्रायन रोड्रिग्ज, रोड्रिगो एगुइरे, जोकिन पिकेरेज, सैंटियागो ब्यूनो, जुआन मैनुअल सनाब्रिया, रोड्रिगो जलाजार.