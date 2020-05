सौरव घोषाल: स्क्वॉश मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना नामुमकिन

नई दिल्ली: 7 बार के एशियन गेम्स मेडेलिस्ट और सर्वश्रेष्ठ भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने WION के स्पोर्टस एडिटर दिग्विजय सिंह देव के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लॉकडाउन में अपनी जिंदगी, लॉकडाउन के बाद स्क्वॉश के सामने खेल के रूप में आने वाली चुनौतियों, इंटरनेशनल स्क्वॉश कैलेंडर, स्क्वॉश खिलाड़यों के वित्तीय संघर्ष, यात्रा प्रतिबंधों की वजह से खेलों के भविष्य समेत कई मुद्दों पर बात की. पेश हैं इस इंटरव्यू की कुछ झलकियां.

दिग्विजय सिंह देव: आपसे बातचीत करते हुए खुशी हो रही है. आप जैसे सुपर एक्टिव खिलाड़ी घर में तभी बंद होते थे जब बुरी तरह चोट लग जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, खालीपन आजकल आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा?

सौरव घोषाल: ये सभी के लिए मुश्किल वक्त है, स्क्वॉश कोर्ट से इतने दिनों के लिए दूर होना बेहद अजीब है. 9 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि जब एक्शन में आउंगा तो तो इस अंधियारे सुरंग के आखिर में रोशनी जरूर होगी. फिलहाल हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा इसलिए स्पोर्ट्स कैलेंडर को लेकर भी अनिश्चितताएं हैं. मुझे ये पता नहीं कि खालीपन मेरा दुश्मन है या नहीं. सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम मौजूदा हालात को कैसे स्वीकर करते हैं और इस बात की फिक्र का भी सामना करना है कि निकट भविष्य में क्या होगा. मैं खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं. खुशकिस्मती से में पिछले कुछ हफ्तों से अपने लिए एक रूटीन तय किया है. अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक दिन में उन सभी टास्क को पूरा करने का वक्त नहीं है जो मैं करना चाहता हूं. जब तक मैं स्क्वॉश कोर्ट में लौट न जाउं तब तक मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं.

My first ever Commonwealth Games medal I was shattered after my loss in the singles but proud that I picked myself up for the doubles! My dream was to win more but I am truly grateful for what I have :) @gc2018 pic.twitter.com/u7wOdeDR5j — Saurav Ghosal (@SauravGhosal) April 17, 2018

DSD: वास्तव में आपने होली के ठीक बाद लंदन से भारत लौटने का बेहद समझदारी भरा निर्णय लिया. क्या महामारी से विश्व स्तर पर बढ़ती संख्या के चलते यह निर्णय एहतियातन लिया गया था...

SG: मैं 13 मार्च को भारत लौट आया था. मैं लंदन में कैनरी व्हार्फ क्लासिक टूर्नामेंट के लिए था, दुर्भाग्य से मैं 11 मार्च को क्वार्टर फाइनल में हार गया. मुझे याद है कि उस दिन भारत सरकार ने विभिन्न यूरोपीय देशों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और मुझे लग रहा था कि हालात ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं. मैं खुद को ऐसे हालात में नहीं देखना चाहता था जिसमें मैं अपने परिवार से दूर कहीं फंस जाउं और मेरे पास रहने को ठिकाना न हो. खुशकिस्मती से मेरा ट्रैवल एजेंट 12 तारीख को भारत वापस उड़ान भरने के लिए एक फ्लाइट में टिकट बुक कराने की स्थिति में था और मुझे खुशी है कि मैंने वापस लौटने का फैसला किया. तब से चीजें ज्यादा खराब हो गई हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं.

DSD: आप भाग्यशाली हैं कि होम क्वारंटीन नहीं होना पड़ा. ऑल इंग्लैंड से लौटने वाली हमारी बैडमिंटन टीम को 21 दिन के सेल्फ-आइसोलेशन में रहना पड़ा था.

SG: जब मैं लंदन से वापस आया था, तब ब्रिटेन से आने वालों को वापसी के बाद दो सप्ताह तक क्वारंटीन रहने की आवश्यकता नहीं थी. हालांकि, जब से मैं वापस आया हूं, मेरे ख्याल से मैं केवल एक बार स्क्वॉश क्लब जाने के लिए घर से बाहर गया हूं. ऐसे में यह बैडमिंटन टीम के अनुभव से बहुत ज्यादा अलग नहीं है. मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को संकट की इस घड़ी में जिम्मेदार बनने का कर्तव्य निभाना चाहिए. यदि हम सामान्य जीवन या उससे मिलती-जुलती स्थिति में लौटना है तो हमें सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करना ही होगा.

Honoured to be the flag bearer for India at the South Asian Games in Guwahati today! Big day for squash #privilege pic.twitter.com/Gt4c3YLUh5 — Saurav Ghosal (@SauravGhosal) February 5, 2016

DSD: तो आपकी दिनचर्या क्या है? मैंने एशियन गेम्स में सालों से आपको खेलते देखा है और में कह सकता हूं कि जब फिटनेस के स्तर की बात आती है तो स्क्वॉश पूरी तरह से क्रूर खेल है तो आप कैसे समन्वय बना रहे हैं?

SG: आपके लिए ट्रेनिंग शेडयूल तय करना बेहद कठिन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि टूर्नामेंट दोबारा कब चालू होंगी. हालांकि फिटनेस के कुछ स्तर बनाए रखना बेहद अहम है और मेरे ख्याल से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मानसिक स्वास्थ्य की भी मदद करती है. मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पर रोजाना करीब 2 घंटे मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं. मेरे अपार्टमेंट काम्पलेक्स में एक लॉन है, जहां मैं थोड़ा रनिंग करता हूं. मेरे पास बहुत ज्यादा जिम उपकरण नहीं हैं, इसलिए मुझे अपने वर्कआउट को कुछ क्रिएटिव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. यह बेहद अहम है कि इस समय आपका शरीर और दिमाग सक्रिय रहे, क्योंकि मुझे स्क्वॉश कोर्ट पर खेलने की 'छूट' नहीं मिल पा रही है. कुछ लोग सच में जिम जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूं.

मेरे लिए, स्क्वॉश खेलना ही आखिरी लक्ष्य हो, जो मुझे उत्साहित करता है. मैं वर्कआउट को महज मुझे स्क्वॉश खेलने लायक बनाए रखने वाली चीज के तौर पर देखता हूं. मैंने अपने फिजिकल ट्रेनर के साथ मिलकर ट्रेनिंग का एक साप्ताहिक प्लान बनाया है, लेकिन स्क्वॉश कोर्ट के मूवमेंट की नकल करना बेहद कठिन है. मेरे विचार में क्वारंटीन में ट्रेनिंग के लिहाज से किसी के पास भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि यह एक असाधारण संकट है, हर कोई ट्रायल और गलती सुधारने के तरीके पर ही काम कर रहा है. एक बार मैं स्क्वॉश कोर्ट पर वापल लौट आऊंगा तो मुझे अपने फिटनेस लेवल की पीक पाने में निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा. लेकिन फिलहाल मुझे अभी उपलब्ध संसाधनों में से ही बेस्ट तलाशना होगा. ट्रेनिंग तो मुश्किल है, लेकिन एक ठोस फिजिकल वर्क हासिल कर पाना संतोषजनक है.

DSD : क्या आप किसी बेसिक प्रकार के स्क्वॉश को आजमा रहे हैं. शायद दीवार पर ड्रिब्लिंग करने जैसे तरीके ताकि खुद को खेल के बेसिक आधार के साथ जोड़े रखा जा सके.

SG: मेरे अपार्टमेंट परिसर में पार्किंग स्थल के बगल में एक बड़ी दीवार है और मैंने 2-3 दिनों में एक बार वहां कुछ गेंदों को मारा था. लेकिन एक अलग माहौल में ऐसा करना बेहद अजीब है, क्योंकि आपके पास साइड या बैक की दीवारों जैसा कुछ नहीं है, जो बेहद अहम है. यह कम से कम मेरे स्विंग पर थोड़ा काम करने में मददगार हो रहा है. मैं एक दिन दुनिया की नंबर-1 महिला खिलाड़ी रानेम एल वेलिली से बात कर रहा था और उसने कहा कि वह इस लॉकडाउन के बाद अभ्यास की कमी के कारण वह पूरी तरह से अलग खिलाड़ी बन जाएंगी. वो दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है और वो अपने स्किल लेवल के छूटने को लेकर चिंतित है. उसका ऐसा कहना आपको दिखाता है कि एक एथलीट के लिए ऐसी स्थिति से निपटना कितना मुश्किल होता है. मेरा मानना है कि एथलीटों के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना प्राथमिकता है. यह अवसाद और चिंता के उस अंधेरे छेद में गिरने से बचने के लिए बेहद अहम है.

DSD: जब ये सब खत्म होगा तो आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं? इंटरनेशनल स्क्वॉश कैलेंडर फिलहाल जुलाई तक के लिए निलंबित है और आपका कार्यक्षेत्र एक ग्लासकोर्ट तक सीमित है.

SG: कुछ छोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन खेल के मूल बेसिक नहीं बदले जा सकते. कोर्ट पर जगह की कमी के चलते स्क्वॉश में बैडमिंटन और टेनिस की तरह सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना नामुमकिन है. स्क्वॉश टूर्नामेंट पूरे विश्व में आयोजित होती हैं, इसलिए इवेंट्स के आयोजन के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल का दोबारा चालू होना जरूरी होगा. मुझे नहीं लगता कि हम निकट भविष्य में उस स्थिति में पहुंच पाएंगे, जब स्वास्थ्य से जुड़े सभी खतरे खत्म हो सकते हैं. मेरे विचार में सवाल खतरे को जितना संभव हो, उतना कम से कम करने और इवेंट्स के आयोजन के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने का है. ये संतुलन बनाना बेहद कठिन काम है, क्योंकि इस पर बहुत सारी आजीविकाएं निर्भर हैं, लेकिन इस समय हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, जो कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को बढ़ा दे. मेरे हिसाब से ये निर्णय सावधानी से विचार के बाद लेने चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

My biggest PSA title ever!!! Thank you to everyone who's supported me. Thank you to my sponsors @tatacapital , Veedol, @head_squash & @adidas. Love you all :) pic.twitter.com/IrTgXejJRv — Saurav Ghosal (@SauravGhosal) November 10, 2017

DSD: और यही वो बात है, जहां भारतीय स्क्वॉश संघर्ष करेगा? इंटरनेशनल इवेंट्स की अनिश्चितता के बीच क्या हमारे पास आप जैसे खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने लायक मजबूत घरेलू ढांचा है?

SG: इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सर्किट में हरिंदर संधू, महेश मनगांवकर और रमित टंडन जैसे कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं का स्तर वैसा नहीं है, जो वैश्विक स्तर पर टॉप-20 खिलाड़ियों के खिलाफ मिलता है. यदि इंटरनेशनल कैलेंडर चालू होने से पहले कुछ घरेलू टूर्नामेंट हो जाएं तो मैं इनका उपयोग अपनी वापसी करने और खेल में कुछ प्रयोग करने के लिहाज से कर सकता हूं. मेरा लक्ष्य बेहतर खेलना और विश्व स्तर पर इवेंट्स जीतना है. यदि वे इवेंट्स नहीं होते हैं तो मेरा मोटिवेशनल लेवल उतना हाई नहीं रहेगा. सीमित समय के लिए, भारतीय संघ कुछ टूर्नामेंट के आयोजन करा सकता है ताकि खिलाड़ी एक्शन में लौट सकें. हालांकि ज्यादा समय के लिए इनके आयोजन से मेरे जैसे खिलाड़ी को बहुत लाभ नहीं होना है.

DSD: जब कमाई की बात आती है तो स्क्वॉश भी वैसी ही परेशानियां झेल रहा है, जो पूरे विश्व में टेनिस, गोल्फ आदि प्रोफेशनल खिलाड़ियों वाले खेलों के सामने आ रही है. टूर्नामेंट नहीं होंगी तो खिलाड़ियों और इन खेलों से जुड़े तंत्र को कमाई नहीं होगी और स्क्वॉश में पर्स भी उतना बड़ा नहीं है, जितना कि टेनिस और गोल्फ के चेक होते हैं.

SG: स्क्वॉश के खेल से बहुत सारे लोगों की रोजीरोटी जुड़ी हुई है. पैसा भले ही टेनिस या गोल्फ जितना ज्यादा नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी बेसिक जरूरतों की पूर्ति के लिए स्क्वॉश की जरूरत है. यदि खेल की निकट भविष्य में वापसी नहीं होगी तो हमें ऐसे लोगों को दूसरे खेलों का रुख करते हुए देखना होगा. मेरे ख्याल से स्क्वॉश खिलाड़ी इस साल के अंत तक वित्तीय स्थिति संभाल लेंगे. लेकिन नए साल में खेल की वापसी आवश्यक होगी, नहीं तो इस खेल का पूरा इकोसिस्टम घोर संकट में आ जाएगा. हम खिलाड़ियों को अपनी वित्तीय भलाई के लिए दूसरे रास्ते तलाशते देखेंगे. केवल स्क्वॉश या अन्य खेल नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है. उस समय की एक निश्चित अवधि होती है, जब कोई संगठन अपने बचाव के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल कर सकती है. किसी भी इंडस्ट्री को एक निश्चित समय के बाद चलना ही होता है और कुछ समय बाद जाकर वह अपने ऊपर आश्रित लोगों की भरपाई करने में सक्षम हो पाती है.



DSD: सौरव, प्राइज मनी की बात करें तो क्या आप सोचते हैं कि खिलाड़ी अपने स्वास्थ्य का खतरा उठाएंगे और पूरे विश्व में उड़ान भरेंगे. साथ ही हर बार खेलने के बाद क्वारंटीन होने के लिए तैयार होंगे?

SG: यह निश्चित तौर पर संभव है. मेरे विचार में यह हर एथलीट के लिए बेहद निजी निर्णय है. बहुत सारे स्क्वॉश खिलाड़ी है, जो कुछ रकम कमाने के लिए थोड़ा खतरा उठाने को तैयार होंगे, क्योंकि जीने के लिए यही जरूरी है. यह एक अनूठा परिदृश्य है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उसके निर्णय के आधार पर आंकना चाहिए. हर व्यक्ति को किसी खास इवेंट में भाग लेने के लाभ और हानि को आंकना और फिर अपने लिए बेस्ट निर्णय लेना चाहिए. मेरे ख्याल से पीएसए वर्ल्ड टूर बेहद कम स्वास्थ्य खतरा होने की स्थिति में ही चालू होगा. मुझे आशा है कि खतरों को बेहद कम किया जा सकता है ताकि मैं यात्रा, बोलचाल और खेल में आराम से रह सकूं. उम्मीद है कि हम जल्द ही इस स्थिति में होंगे, जब हमें ऐसे निर्णयों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होगा.

DSD: अपनी वैश्विक संस्था से आप किस तरह के नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं. कुछ देश खुलने लगे हैं. क्या ये बेहतर होगा कि किसी एक देश में क्लब टूर्नामेंट कराए जाएं ताकि खिलाड़ी उड़ान भरकर आएं, जरूरत के मुताबिक क्वारंटीन पूरा करें, दो या तीन सप्ताह खेलें और फिर घर लौट जाएं.

SG: जब हम इवेंट्स कराने की बात करते हैं तो केवल बड़े खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के बारे में ही चर्चा होती है. लेकिन निचली रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं. इनका आयोजन भी उतना ही जरूरी है और यह एक अहम चुनौती है. बड़ी टूर्नामेंटों को स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के खरीददार मिल जाएंगे. पीएसस को निचले खिलाड़ियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और कुछ छोटे इवेंट कराने चाहिए. विश्व स्तर पर बड़े खिलाड़ियों के पास इस संकट की घड़ी से निकलने लायक पर्याप्त वित्तीय बचत है. मेरे विचार में फेडरेशन को निचले स्तर के खिलाड़ियों के लिए एरिया के हिसाब से टूर्नामेंटों का आयोजन कराना चाहिए. इसका मतलब है कि उन टूर्नामेंट में कुछ निश्चित देशों के खिलाड़ी ही भाग ले पाएंगे. इससे बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की एंट्री घटेगी, लेकिन यह समझौता हमें इस समय करना ही होगा. जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय कोई भी निर्णय गलत या सही नहीं है, लेकिन जब तक इन निर्णयों का इरादा खिलाड़ियों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा रहेगा तब तक खिलाड़ी बोर्ड पर बने रहेंगे.

DSD: सौरव आपके लिए व्यक्तिगत रूप से यह समय आत्मपरीक्षण का या शायद कुछ नया सीखने का है. आप अपने करियर के उस चरण में भी हैं, जब आप वापस बैठकर अपने लक्ष्य को रीसेट करने के बारे में सोच सकते हैं.

SG: हमें अमूमन टूर पर रहने के दौरान अपनी जिंदगी और कैरियर को प्रतिबिंबित करने और उसका जायजा लेने का मौका नहीं मिलता है. हम या तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं या अपनी चोट से उबर रहे होते हैं. मैं लंबे समय से पेशेवर खिलाड़ी हूं, लेकिन पिछले दो महीने में बहुत सारी चीजें हैं, जो मैंने अपने बारे में सीखी हैं. मैं इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आशा है कि ये मुझे भविष्य में मदद देगा. मेरे करियर के लिहाज से हर साल ऑफ सीजन के दौरान मैं अपनी फिजिकल और मानसिक हालत का विश्लेषण करता हैं और केवल तभी मैं अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के बाद नए लक्ष्यों के दिमाग में रखकर मैं करियर जारी रखने का निर्णय लेता हूं. ऑफसीजन के दौरान का वह डाउनटाइम मुझे दोबारा ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जावान बनने में मदद करता है और मैं इसे बदलने का कोई कारण नहीं समझता. मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट महसूस कर रहा हूं और मेरे करियर में हासिल करने के लिए बहुत कुछ बाकी है.

मैं फिलहाल वर्ल्ड नंबर-3 हूं और मैं शीर्ष-10 में भी पिछले साल से बना हुआ हूं. लेकिन यह वो बिंदु नहीं है, जहां मैं अपने करियर का अंत चाहता हूं. मैं दुनिया में नंबर-1 बनना चाहता हूं और मैं सबकुछ इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कर रहा हूं. एशियन गेम्स और कामनवेल्थ गेम्स के साथ 2022 मेरे लिए बड़ा साल होगा. मैं वास्तव में इन दोनों बड़े इवेंट्स में खेलना चाहता हूं. मैं जब अगली गर्मियों में ब्रेक लूंगा तो इनके बारे में फाइनल निर्णय लूंगा. मैं बहुत आगे नहीं देखना और समय से पहले निर्णय नहीं लेना चाहता हूं. बेशक वे इवेंट्स मेरे दिमाग में हैं, लेकिन वे मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है. आपको प्रक्रिया का उतना ही आनंद लेना चाहिए, जितना आपको किसी अन्य बात में आता है. कभी-कभी आपके दिमाग में दीर्घकालिक लक्ष्य होता है तो आप भटक जाते हैं और आपका प्रदर्शन प्रभावित हो जाता है. आपका हर मैच में खेलते समय फोकस और एकाग्रता हाई लेवल पर होना अहम होता है. हर प्वाइंट और डिटेल अहम होती है और यदि मेरे दिमाग में दो साल बाद का इवेंट होगा तो मैं अपना 100 फीसदी नहीं दे पाऊंगा.

Happy to have won a medal for the country, although I wish we could change Silver to Gold! Nonetheless big shout out to my partner @DipikaPallikal for being simply awesome all week:) thank you to everyone for all the support! pic.twitter.com/5O6FlEHlgA — Saurav Ghosal (@SauravGhosal) April 15, 2018

DSD: आप एक ग्लोबल ट्रैवलर होने के नाते इस संकट की घड़ी से हम सभी को क्या संदेश लेने की जरूरत समझते हैं. विश्वनाथन आनंद का मानना है कि हमें थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, लेकिन यहां शराब की दुकानें खुलते ही लंबी कतारों को देखने का मतलब है कि लॉकडाउन खत्म होते ही भीड़ और भागमभाग लौट आएगी.

SG: मेरे ख्याल से हममें से अपने सिर पर छत और टेबल पर खाना रखने वाले भाग्यशालियों को अपने पास मौजूद सभी चीजों के लिए अहसानमंद होना चाहिए. यहां बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास बेसिक जरूरत की चीजें सामान्य समय में भी नहीं होती, लेकिन कोरोना वायरस संकट ने एक तरह से उनके संघर्ष को उजागर किया है. हम सभी को किसी न किसी रूप में समस्या है और आप उनसे कैसे निपटते हैं, यही दृष्टिकोण अहमियत रखता है. मेरे विचार में यदि आप अपने सिर पर भारी बोझ नहीं बढ़ा लेते हैं तो आप हमेशा इन समस्याओं से निपटने की राह खोज लेंगे. ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पास मौजूद सभी छोटी चीजों के लिए भी आभार का दृष्टिकोण अपनाएं. हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारे पास वे चीजें मौजूद हैं, जिनके लिए अन्य लोग तरस रहे हैं. हमें इस विशेष स्थिति का आनंद लेना चाहिए. सब कुछ सापेक्ष है और एक बार जब हम चीजों को उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम खुद ही ज्यादा अहसानमंद महसूस करेंगे. इसके बदले हमारे जीवन में अधिक संतुलन और शांति आएगी. यह किसी लक्ष्य से ज्यादा एक यात्रा और एक आंतरिक प्रक्रिया है. मुझे लगता है कि जीवन में आनंदमय क्षणों को संजोने में सक्षम होने के लिए आपको कठिन समय से गुजरने की जरूरत है. अधिकांश लोग कह रहे हैं कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों के साथ समय बिता पाने का मौका मिलने के कारण भाग्यशाली हैं. एक बार दोबारा चूहा दौड़ शुरू होने के बाद वे निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कर पाएंगे. इसलिए उम्मीद है कि इस संकट से उबरने के बाद लोगों अधिक विनम्र और आभारी दिखाई देंगे.