FIFA World Cup 2026 Scotland Vs Brazil (SCO vs BRA) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप C का आखिरी मैच डे है. फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में स्कॉटलैंड का मुकाबला टूर्नामेंट की मजबूत टीम ब्राजील से हो रहा है. मैच के पहले हाफ में स्कोर 1-0 है. ब्राजील के लिए विनीसियस जूनियर ने पहला गोल किया. उन्होंने सातवें मिनट में शानदार गोल किया.
इस आखिरी मैच से पहले समीकरण बहुत पेचीदा हैं. चार पॉइंट के साथ ब्राजील को राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत है. हालांकि, कार्लो एंसेलोटी की टीम ब्राजील को मोरक्को (जिसके भी चार पॉइंट हैं) से आगे निकलकर पहला स्थान पक्का करने के लिए बड़ी जीत की जरूरत होगी.
स्टीव क्लार्क की स्कॉटलैंड टीम अगर पांच बार की चैंपियन के ख़िलाफ़ अपनी पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करती है, तो सात पॉइंट के साथ उनका सीधे क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा. ड्रॉ या 1-0 की मामूली हार के बावजूद उसके पास सबसे अच्छे तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर आगे बढ़ने का मजबूत गणितीय मौका होगा.
ब्राजील के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि दिग्गज प्लेमेकर नेमार टूर्नामेंट में अपने पहले कुछ मिनट खेलने के लिए फिट हैं और उन्हें टीम में ले लिया गया है. हालांकि, वह स्टार्टिंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए हैं. वह सब्सीट्यूट के रूप में मैदान पर उतर सकते हैं. वह राफिन्हा की जगह विनीसियस जूनियर के साथ मिलकर एक खतरनाक अटैक लाइन बनाएंगे. स्कॉटलैंड ने 10 मैचों में कभी ब्राजील को नहीं हराया है, जिसमें वर्ल्ड कप की चार दिल तोड़ने वाली हार भी शामिल हैं.