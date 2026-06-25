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Scotland Vs Brazil Live Score: विनीसियस जूनियर ने मैच में किया पहला गोल, स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील 1-0 से आगे

Scotland Vs Brazil Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप C का आखिरी मैच डे है. फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में स्कॉटलैंड का मुकाबला टूर्नामेंट की मजबूत टीम ब्राजील से हो रहा है. मैच के पहले हाफ में स्कोर 1-0 है. ब्राजील के लिए विनीसियस जूनियर ने पहला गोल किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 03:44 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:48 AM IST
Scotland Vs Brazil Live Score: विनीसियस जूनियर ने मैच में किया पहला गोल, स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील 1-0 से आगे
Image Credit: स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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