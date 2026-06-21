स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रैग गॉर्डन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जिनकी उम्र 43 साल है. अपने करियर में कई गंभीर चोटों का सामना करने के बावजूद क्रैग गॉर्डन ने रिकवरी की और इस बार अपने देश स्कॉटलैंड के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर जलवा दिखा रहे हैं. हाथ टूटना, कलाई टूटना, घुटने की हड्डी का टेंडन फटना, घुटने की सर्जरी और दोनों पैरों में फ्रैक्चर... ये वो चोटें हैं, जो क्रैग गॉर्डन को अपने करियर के दौरान अभी तक लगी हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 40 साल से ज्यादा उम्र के 7 खिलाड़ी शामिल हैं. स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रैग गॉर्डन (43 साल) इस बार सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रैग गॉर्डन फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले टूर्नामेंट के इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. क्रैग गॉर्डन से पहले मिस्र के गोलकीपर एस्साम एल हदारी का नाम आता है, जो रूस में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2018 में 45 साल के थे. आउटफील्ड खिलाड़ियों में, पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (41 साल) फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रैग गॉर्डन ने ESPN से खास बातचीत में कहा था, 'मैंने इतनी बार वापसी की है. यह कोई आम बात नहीं है. बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं और इतनी चोटों के बावजूद अपना करियर लंबा खींच पाए हैं और खेलते रहे हैं. इसलिए मैं जहां हूं और जिस स्थिति में हूं, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहता हूं और खुद के साथ न्याय करना चाहता हूं और यह पक्का करना चाहता हूं कि मैं दिखाता रहूं कि हम जैसे उम्रदराज खिलाड़ी अभी भी क्या कर सकते हैं.'
क्रैग गॉर्डन ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरी उम्र मेरे लिए गर्व की बात है. मुझे इस बारे में लोगों की बातचीत से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, ताकि मैं इस स्क्वाड में चुने जाने लायक लेवल पर बना रहूं. एक तरह से, यह इस बात की तारीफ है कि मैं कैसे आगे बढ़ता रहा, कैसे चोटों से उबरकर हमेशा इस लेवल पर वापसी कर पाया. इसलिए मुझे इस पर बहुत गर्व है. मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी उम्र अगले कुछ हफ्तों तक मेरे साथ रहेगी. किसी न किसी को तो इस टूर्नामेंट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होना ही है. बस, वो मैं हूं.'