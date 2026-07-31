/पति के त्याग ने भर दिया जुनून, भारत की बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास, फिर अचानक इमोशनल हो गईं सीमा कालीरामना

भारत की बेटी सीमा कालीरामना ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विमेंस डिस्कस थ्रो के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है. पति के त्याग ने सीमा कालीरामना में जोश भर दिया और उन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को गौरव का पल दिया है. सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई, जबकि एक अन्य भारतीय एथलीट निधि 57.10 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहीं और बहुत कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गईं.
जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मीटर के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया और सीमा 58.65 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. सीमा ने अपने मुकाबले की शुरुआत फाउल के साथ की, लेकिन जल्द ही वापसी करते हुए 57.32 मीटर का थ्रो किया और फिर तीसरे राउंड में 58.65 मीटर का मेडल जिताने वाला थ्रो किया.
सीमा कालीरामना ने अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर यादगार पल बनाया. उन्होंने ठंडे मौसम में मुकाबला करने की चुनौतियों के बावजूद इसे एक खास उपलब्धि बताया. भारतीय डिस्कस थ्रोअर ने अपनी सफलता के पीछे किए गए भावनात्मक त्याग के बारे में बात की और अपने बेटे से दूर रहने की मुश्किल का जिक्र किया. उन्होंने अपने पति, परिवार, AFI, SAI, NCOE पटियाला और JSW को उनके लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और अपनी इस ऐतिहासिक जीत को अपने पति को समर्पित किया, जो इस पूरे सफर में उनके साथ खड़े रहे. पति के सपोर्ट ने सीमा कालीरामना में जुनून भर दिया है.
सीमा कालीरामना ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता. सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कहा, 'मैं बहुत खुश हूं. यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था और ब्रॉन्ज मेडल जीतना इसे और भी खास बनाता है. मुझे कॉम्पिटीशन के दौरान कोई बड़ी मुश्किल नहीं हुई. एकमात्र चुनौती ठंडा मौसम था, क्योंकि मुझे बार-बार वार्म-अप करना पड़ रहा था. कुल मिलाकर, यह एक बहुत अच्छा कॉम्पिटीशन था. मेरे पति सिर्फ दो दिन पहले ही आए थे. वह (उनका बेटा) मुझसे उसे साथ ले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन यह बहुत भावुक पल है. मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ नहीं ला सकती. यह बहुत मुश्किल और दर्दनाक है. आप इसे त्याग कह सकते हैं.'
सीमा कालीरामना ने कहा, 'AFI ने मुझे बहुत सहयोग दिया है और SAI ने भी मेरे सफर में बड़ी भूमिका निभाई है. मैं अभी NCOE पटियाला में ट्रेनिंग कर रही हूं और JSW ने भी मेरी बहुत मदद की है. जब भी मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा. मैं यह मेडल अपने पति को समर्पित करना चाहती हूं. इस उपलब्धि के पीछे की सारी मेहनत और त्याग उनके लगातार सहयोग की वजह से ही संभव हो पाया है.' सीमा कालीरामना के पति रविंदर ने कहा कि देश के लिए मेडल जीतना हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना होता है. उन्होंने कहा कि वे दोनों एक जैसा जुनून, महत्वाकांक्षा और ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की भावना रखते हैं. उन्होंने कहा, 'एक एथलीट हमेशा अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखता है. हम दोनों का सपना एक ही है. हम दोनों की भावना भी एक जैसी है.'