Wimbledon 2021: पहले दौर में बाहर होने के बाद फूट-फूटकर रोई Serena Williams, Roger Federer ने ऐसे दिया रिएक्शन

विंबलडन: स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (Serena Williams) बेलारूस की एलियाकसांद्रा सेसनोविच के खिलाफ मंगलवार को पहले दौर के मुकाबले में दायें पैर में चोट के कारण विंबलडन (Wimbledon 2021) टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

23 में से सात ग्रैंडस्लैम एकल खिताब यहां जीतने वाली सेरेना (Serena Williams) उस समय मुकाबले से हट गई जब स्कोर पहले सेट में 3-3 से बराबर था.

किसी भी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के दौरान यह सिर्फ दूसरा मौका है जब सेरेना को मुकाबले के बीच से हटने को बाध्य होना पड़ा. इससे पहले 1998 में भी उन्हें ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के बीच से हटना पड़ा था.

Gut wrenching first set for Serena Williams. Tried to tough it out but clearly couldn’t power through. Hopefully not the end of Serena’s run. pic.twitter.com/6br2drkzVy

सेरेना (Serena Williams) ने दुनिया की 100वें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबले के बीच से हटने के बाद कहा, ‘आज मुकाबले से हटने से मेरा दिल टूट गया था’.

Serena Williams is in tears as she serves at 3-3.

She falls again, and retires.

She is in floods of tears as she waves to the crowd.

This absolutely cannot be how her career ends. It can't. She HAS to come back.

She has to. pic.twitter.com/FQiRgemkda

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) June 29, 2021