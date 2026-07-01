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उम्र सिर्फ एक नंबर! 44 साल की उम्र में विंबलडन कोर्ट पर लौटीं सेरेना विलियम्स, फैंस ने खड़े होकर किया सलाम

Serena Williams vs Maya Joint: विंबलडन 2026 में 44 वर्षीय दिग्गज सेरेना विलियम्स की लगभग चार साल बाद एकल मुकाबले में शानदार वापसी. हालांकि, 20 वर्षीय माया जॉइंट ने तीन सेटों के कड़े संघर्ष में उन्हें हरा दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 04:12 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:12 AM IST
उम्र सिर्फ एक नंबर! 44 साल की उम्र में विंबलडन कोर्ट पर लौटीं सेरेना विलियम्स, फैंस ने खड़े होकर किया सलाम
Image Credit: सेरेना विलियम्स. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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