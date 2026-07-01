/उम्र सिर्फ एक नंबर! 44 साल की उम्र में विंबलडन कोर्ट पर लौटीं सेरेना विलियम्स, फैंस ने खड़े होकर किया सलाम

Serena Williams vs Maya Joint: महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स मंगलवार (30 जून) को लगभग चार साल बाद प्रोफेशनल सिंगल्स मैच खेलने उतरीं. विंबलडन ओपन में सेंटर कोर्ट पर सेरेना ने अपनी उन खूबियों की जबरदस्त झलक दिखाई, जिन्होंने उन्हें 23 बार का ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाया था. हालांकि, 44 वर्षीय दिग्गज पहले की तरह दबदबा बनाने में पूरी तरह सफल नहीं रहीं और उन्हें अपनी उम्र से आधे से भी कम की खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की 20 वर्षीय माया जॉइंट के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
विंबलडन के शुरुआती दौर में सेरेना को माया जॉइंट ने 6-3, 6-7(6), 6-3 से हरा दिया. विलियम्स ने वही शक्तिशाली सर्विस और भारी ग्राउंडस्ट्रोक दिखाए, जिन्होंने उन्हें सात विंबलडन खिताब दिलाए थे. हालांकि, दुनिया की 87वें नंबर की खिलाड़ी जॉइंट दिग्गज अमेरिकी खिलाड़ी की गति को संभालने और सेंटर कोर्ट पर सेरेना की पहुंच से दूर शॉट मारकर महत्वपूर्ण अंक जीतने में सफल रहीं.
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सेरेना विलियम्स ओपन एरा में विंबलडन महिला एकल मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनीं. उनसे पहले महान मार्टिना नवरातिलोवा का नाम आता है, जो 2004 में 47 वर्ष की आयु में दूसरे दौर तक पहुंची थीं.
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अपनी वापसी की घोषणा करने के लिए विंबलडन से ठीक पहले विलियम्स ने दो डबल्स मैच खेले थे, लेकिन 2022 यूएस ओपन के बाद से उन्होंने कोई भी सिंगल्स मुकाबला नहीं खेला था. ऑल इंग्लैंड क्लब की घास पर सेरेना विलियम्स के नाम एकल करियर में रिकॉर्ड 98 जीत दर्ज हैं. इसके विपरीत विंबलडन के मुख्य ड्रॉ में माया जॉइंट की यह पहली जीत थी, जो पिछले साल अपने पहले प्रयास में शुरुआती दौर में ही हार गई थीं.
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लंबे समय तक खेल से बाहर रहने के कारण सेरेना की कोई सिंगल्स रैंकिंग नहीं थी, इसलिए विंबलडन आयोजकों ने उन्हें एकल और अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स के साथ डबल्स खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड आमंत्रण दिया था. उनका डबल्स मैच इस सप्ताह के अंत में खेला जाएगा. सेरेना ने बताया कि उनकी दोनों बेटियों की स्कूल की छुट्टियों ने उन्हें इस वापसी के लिए प्रेरित किया. यह पहला मौका था जब उनकी सबसे छोटी बेटी 3 साल की अदिरा ने अपनी मां को एकल मैच खेलते हुए देखा. अदिरा अपनी आठ वर्षीय बड़ी बहन ओलंपिया के साथ सेरेना के प्लेयर्स बॉक्स की पहली पंक्ति में बैठी थी.