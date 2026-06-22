Serena Williams Wimbledon 2026: टेनिस जगत की दिग्गज सेरेना विलियम्स ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा अंतिम वाइल्डकार्ड दिए जाने के बाद विंबलडन सिंगल्स में शानदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सात बार की यह चैंपियन चार साल में पहली बार इस ग्रास-कोर्ट मेजर के सिंगल्स ड्रॉ में प्रतिस्पर्धा करेगी. यह आधिकारिक घोषणा सेरेना द्वारा अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ डबल्स प्रतियोगिता के माध्यम से विंबलडन में लौटने की पुष्टि करने के ठीक कुछ दिनों बाद आई है.
अपनी इस चौंकाने वाली वापसी के बारे में बात करते हुए सेरेना ने खुलासा किया कि उनकी बेटी ओलंपिया ने उन्हें पेशेवर टेनिस में फिर से लौटने के लिए मनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है. 23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन ने 2022 यूएस ओपन के बाद खेल से दूरी बना ली थी और उस समय उन्होंने कहा था कि वह संन्यास के बजाय टेनिस से "विकसित" हो रही हैं.
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm
— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
ऑल इंग्लैंड क्लब ने रविवार को आधिकारिक तौर पर सेरेना के वाइल्डकार्ड की पुष्टि की. खुद विंबलडन ने सोशल मीडिया पर इस रोमांचक खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह कोई ड्रिल नहीं है.' क्लब के इस फैसले ने तुरंत 29 जून से शुरू होने वाले इस साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोर ली हैं.
विलियम्स की वापसी इस टेनिस सीजन की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन गई है. इस अमेरिकी दिग्गज ने करीब चार साल बाद इसी महीने की शुरुआत में पेशेवर टूर पर कदम रखा था. वह सबसे पहले क्वींस क्लब में कनाडाई किशोरी विक्टोरिया म्बोको के साथ डबल्स में नजर आईं और उसके बाद उन्होंने बर्लिन में भी डबल्स मैच खेला. अब उनका पूरा ध्यान विंबलडन के ऐतिहासिक कोर्ट्स पर है.
44 साल की उम्र और अब दो बच्चों की मां होने के बावजूद विलियम्स खेल इतिहास की सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं. विंबलडन में उनकी विरासत बेमिसाल है. 1998 में अपना डेब्यू करने के बाद उन्होंने यहां 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 और 2016 में सिंगल्स खिताब अपने नाम किए. इसके अलावा उन्होंने वीनस के साथ मिलकर छह विंबलडन डबल्स खिताब भी जीते हैं. उनकी आखिरी सिंगल्स उपस्थिति 2022 विंबलडन में थी, जहां वह शुरुआती दौर में हार्मनी टैन से हार गई थीं.
टेनिस प्रेमी वर्षों से यह कयास लगा रहे थे कि क्या सेरेना कभी वापसी करेंगी, लेकिन इसकी प्रेरणा बेटी ओलंपिया से मिली. सेरेना ने साझा किया कि उनकी आठ वर्षीय बेटी के साथ हुई एक बातचीत ने उन्हें टेनिस को एक और मौका देने के लिए प्रेरित किया. अपनी बहन वीनस के साथ एक बार फिर सेंटर कोर्ट साझा करने का विचार उनके लिए इतना खास था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकीं.