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Serena Williams: 23 ग्रैंड स्लैम और 44 की उम्र, फिर इतिहास रचने को तैयार 'टेनिस क्वीन'

टेनिस की दिग्गज सेरेना विलियम्स 4 साल बाद विंबलडन सिंगल्स में ऐतिहासिक वापसी करने जा रही हैं.बेटी ओलंपिया की प्रेरणा और ऑल इंग्लैंड क्लब के वाइल्डकार्ड के साथ 44 वर्षीय सेरेना एक बार फिर ग्रास-कोर्ट पर अपना जलवा दिखाएंगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 03:01 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:01 AM IST
Serena Williams: 23 ग्रैंड स्लैम और 44 की उम्र, फिर इतिहास रचने को तैयार 'टेनिस क्वीन'
Image Credit: अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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