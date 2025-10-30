असंभव: 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला कांस्टेबल का अजूबा, 145 किलो वजन उठाकर मचाई सनसनी

7 महीने की प्रेग्नेंट दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं. सोनिका यादव ने 7 महीने की अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 145 किलो का वजन उठाकर सनसनी मचा दी है. दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने इसी के साथ ही अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है.

7 महीने की प्रेग्नेंट दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल का अजूबा

31 साल की सोनिका यादव ने कुल मिलाकर 145 किलो का वजन उठाया और अपनी फाइनल डेडलिफ्ट तक अपनी प्रेगनेंसी को छिपाए रखा. सोनिका यादव की यह उपलब्धि उनके साहस और निरंतरता को दर्शाती है, जो यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव सात महीने की गर्भवती हैं. प्रेगनेंसी के बावजूद सोनिका यादव ने आंध्र प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय खेलों में एक प्रेरणादायक अध्याय लिखा है.

145 किलो वजन उठाकर मचाई सनसनी

टॉप एथलीटों के साथ मुकाबला करते हुए सोनिका यादव ने कुल मिलाकर 145 किलो वजन उठाया, जिसमें स्क्वाट्स में 125 किलो, बेंच प्रेस में 80 किलो और डेडलिफ्ट में 145 किलो वजन शामिल था. मई में जब सोनिका यादव को अपनी गर्भावस्था का पता चला, तो कई लोगों ने सोचा कि वह अपनी ट्रेनिंग रोक देंगी. बजाय इसके, सोनिका ने सावधानीपूर्वक निगरानी में अपनी वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस जारी रखने का फैसला किया. सोनिका ने अपनी फिटनेस और खेल के प्रति अपने जुनून दोनों को बनाए रखा.

सोनिका की प्रेगनेंसी पर किसी का ध्यान नहीं गया

वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोनिका यादव की प्रेगनेंसी पर किसी का ध्यान नहीं गया. सोनिका यादव ने ढीले-ढाले कपड़े पहनकर अपनी प्रेगनेंसी को छिपाए रखा. यहां तक कि जब बेंच प्रेस के बाद उनके पति उनकी मदद के लिए आगे आए, तब भी किसी को कुछ भी असामान्य होने का संदेह नहीं हुआ. सच्चाई उनके अंतिम डेडलिफ्ट प्रयास के बाद ही सामने आई, जिससे दर्शकों में आश्चर्य के साथ तालियां बज उठीं. इसके बाद अलग-अलग यूनिट की महिला पुलिस अधिकारी उनके आसपास जमा हो गईं और उन्हें बधाई दी. इस चैंपियनशिप की तैयारी के लिए सोनिका यादव ने ऑनलाइन रिसर्च किया और लूसी मार्टिंस से प्रेरणा ली, जो एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं और गर्भवती होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने के लिए जानी जाती हैं. सोनिका यादव ने इंस्टाग्राम के जरिए लूसी से सलाह और प्रेरणा ली.