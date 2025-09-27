WPAC 2025: वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपिनयशिप का आगाज पहली बार भारत में हो रहा है. पहले ही दिन भारतीय एथलीट्स एक्शन में नजर आए. पहला दिन खत्म होने से पहले ही भारत के खाते पहला गोल्ड मेडल आ चुका है. शैलेश कुमार ने हाई जंप में धमाकेदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा और अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं. उन्होंने फाइनल में अपने पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया.

हाई जंप में शैलेश का रिकॉर्ड

शैलेश कुमार ने टी42 वर्ग में 1.91 मीटर का गजब रिकॉर्ड बना दिया. जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में शैलेश का डंका बजता दिखा. शैलेश ने गोल्ड जीतकर भारत का का खाता खुलाया. मौजूदा ओलंपिक चैंपियन, अमेरिका के एज्रा फ्रेच ने सिल्वर पर अटक गए. फ्रेच और भाटी दोनों ने 1.85 मीटर की सर्वश्रेष्ठ क्लीयरेंस के साथ समापन किया. काउंटबैक में अमेरिकी खिलाड़ी ने भारतीय खिलाड़ी को हराकर पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया.

Add Zee News as a Preferred Source

वरुण भाटी ने जीता ब्रॉन्ज

भारत की तरफ से मेडल का अलर्ट सिर्फ शैलेश ने नहीं दिया बल्कि वरुण भाटी ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. भाटी ने इसी इवेंट में 1.85 मीटर की हाई जंप मारी. शैलेश ने फाइनल में अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी बनाया. फाइनल से पहले उनका पर्सनल बेस्ट 1.86 मीटर था, लेकिन उन्होंने पहले 1.88 मीटर की हाई जंप से ये रिकॉर्ड तोड़ा. इसके बाद 1.91 मीटर की हाई जंप से नया रिकॉर्ड कायम किया.

ये भी पढ़ें.. WPAC 2025: पहले ही दिन आया गोल्ड मेडल... शैलेश कुमार ने हाई जंप में रचा इतिहास, तोड़ा ये रिकॉर्ड

27 सितंबर को 2 गोल्ड मेडल

एक तरफ शैलेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं दूसरी तरफ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 18 साल की शीतल देवी छा गईं. महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में तुर्किये की शीर्ष रैंकिंग वाली ओजनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया है.