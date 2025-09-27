Advertisement
trendingNow12938963
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

तीरंदाजी में भारत ने मारी बाजी, 18 साल की शीतल ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

एकतरफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का खुमार भारत में छा चुका है. 27 सितंबर से इसका आगाज हुआ. दूसरी तरफ तीरंदाजी में भारत की शीतल देवी ने शीतल देवी वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं. 18 साल की शीतल ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sheetal Devi
Sheetal Devi

एकतरफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का खुमार भारत में छा चुका है. 27 सितंबर से इसका आगाज हुआ. दूसरी तरफ तीरंदाजी में भारत की शीतल देवी ने शीतल देवी वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं. 18 साल की शीतल ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. 27 सितंबर को पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. शीतल ने ग्वांगजू में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में तुर्किये की शीर्ष रैंकिंग वाली ओजनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया है. 

जीता तीसरा मेडल

यह शीतल का पहला मेडल नहीं है बल्कि उन्होंने हैट्रिक लगा दी है. इस प्रतियोगिता में उनका तीसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने टोमन कुमार के साथ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन की जोडी ग्रिनहैम और नाथन मैकक्वीन को 152-149 से हराकर मिश्रित टीम स्पर्धा का सिल्वर जीता था. कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में, शीतल और सरिता ने फाइनल में तुर्किये से हारने के बाद रजत पदक जीता.

Add Zee News as a Preferred Source

कांटे ही टक्कर

एकल फाइनल कंपटीशन में कांटे की टक्कर देखने को मिली. आखिर तक शीतल ने अपना संयम बनाए रखा. शुरुआती राउंड 29-29 से बराबरी पर था, जिसके बाद उसने दूसरे राउंड में 10-10 की हैट्रिक लगाकर बढ़त हासिल कर ली और वह अंत 30-27 से जीत लिया. तीसरा राउंड भी 29-29 से बराबरी पर रहा, हालांकि शीतल चौथे राउंड में एक अंक से हार गई.  लास्ट राउंड में शीतल ने 30 अंक के लिए तीन सटीक निशाने लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. 

ये भी पढे़ं.. अब तो गया पाकिस्तान! टाई मैच ने भारत के ट्रॉफी जीतने पर लगाई मुहर, गजब संयोग देख PAK की नींद हराम

सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन

सेमीफ़ाइनल में भी शीतल से शानदार प्रदरशन देखने को मिली. जम्मू और कश्मीर की तीरंदाज़ ने ग्रेट ब्रिटेन की जोडी ग्रिनहैम को 145-140 से हराकर अपना दबदबा पहले ही दिखा दिया था. साल 2023 में पिलसन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गिरदी ने शीतल को मा दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने जीतकर अपना खिताब अपने नाम कर लिया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sheetal Devi

Trending news

आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
;