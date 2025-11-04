Advertisement
trendingNow12988679
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

VIDEO: बीच मैच के बीच अनहोनी... कोच की मौत से दहला स्टेडियम, मुकाबला रुका और मची चीख-पुकार

खेल की दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं. सोमवार को एक फुटबॉल मैच में बड़ी अनहोनी देखने को मिली. म्लाडोस्ट लुसानी के खिलाफ अपनी टीम के सर्बियाई सुपरलीग मैच के दौरान गिरने के बाद रैडनिकी 1923 के हेड कोच म्लाडेन जिजोविक का निधन हो गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: बीच मैच के बीच अनहोनी... कोच की मौत से दहला स्टेडियम, मुकाबला रुका और मची चीख-पुकार

खेल की दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं. सोमवार को एक फुटबॉल मैच में बड़ी अनहोनी देखने को मिली. म्लाडोस्ट लुसानी के खिलाफ अपनी टीम के सर्बियाई सुपरलीग मैच के दौरान रैडनिकी 1923 के हेड कोच म्लाडेन जिजोविक का निधन हो गया. वह बीच मैच में अचानक गिर गए और उन्हें इलाज दिया गया. मैदान पर अफरा-तफरी मच गई.

मौत के बाद रुका मैच

म्लाडेन 44 साल के थे, यह घटना पहले हाफ के बीच में हुई. जिसके कारण 22वें मिनट में खेल को तुरंत रोकना पड़ा. जिजोविक को मैदान पर ही मेडिकल मदद दी गई और फिर पास के अस्पताल ले जाया गया. मैच थोड़ी देर के लिए फिर से शुरू हुआ लेकिन लगभग 20 मिनट बाद जब उनकी मौत की खबर खिलाड़ियों और स्टाफ तक पहुंची तो मैच रोक दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

खिलाड़ियों में मची चीख-पुकार

टेलीविजन फुटेज में दिल दहला देने वाले दृश्य कैद हुए जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने यह घोषणा सुनकर अविश्वास और दुख में प्रतिक्रिया दी. कई खिलाड़ी खबर सुनकर घुटनों पर गिर गए और मैदान पर ही बैठ गए. कुछ लोग बहुत दुखी और बेहाल दिख रहे थे, कैमरे ने दुखद खबर पर उनकी प्रतिक्रिया को कैद किया.

टीम की तरफ से हुई पुष्टि

रैडनिकी 1923 ने बाद में एक आधिकारिक बयान में खबर की पुष्टि करते हुए कहा, 'बहुत दुख के साथ, हम जनता, प्रशंसकों और खेल प्रेमियों को सूचित करते हैं कि हमारे हेड कोच, म्लाडेन जिजोविक का कल रात लुसानी में म्लाडोस्ट और रैडनिकी 1923 के बीच मैच के दौरान निधन हो गया. हमारे क्लब ने न केवल एक महान विशेषज्ञ बल्कि सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान, एक दोस्त और एक खेल कार्यकर्ता को खो दिया है. उन्होंने अपने ज्ञान, ऊर्जा और नेकदिली से उन सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है जो उन्हें जानते थे.

हाल ही में संभाला था कार्यभार

जिजोविक बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर थे. उन्होंने हाल ही में रैडनिकी का कार्यभार संभाला था. उन्होंने पहले बोराक बंजा लुका सहित कई क्लबों को मैनेज किया था, जिनके साथ उन्होंने पिछले सीज़न में टीम को पहली बार UEFA कॉन्फ्रेंस लीग नॉकआउट टाई तक पहुंचाया था. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Football

Trending news

महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे