VIDEO: बीच मैच के बीच अनहोनी... कोच की मौत से दहला स्टेडियम, मुकाबला रुका और मची चीख-पुकार

खेल की दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं. सोमवार को एक फुटबॉल मैच में बड़ी अनहोनी देखने को मिली. म्लाडोस्ट लुसानी के खिलाफ अपनी टीम के सर्बियाई सुपरलीग मैच के दौरान रैडनिकी 1923 के हेड कोच म्लाडेन जिजोविक का निधन हो गया. वह बीच मैच में अचानक गिर गए और उन्हें इलाज दिया गया. मैदान पर अफरा-तफरी मच गई.

मौत के बाद रुका मैच

म्लाडेन 44 साल के थे, यह घटना पहले हाफ के बीच में हुई. जिसके कारण 22वें मिनट में खेल को तुरंत रोकना पड़ा. जिजोविक को मैदान पर ही मेडिकल मदद दी गई और फिर पास के अस्पताल ले जाया गया. मैच थोड़ी देर के लिए फिर से शुरू हुआ लेकिन लगभग 20 मिनट बाद जब उनकी मौत की खबर खिलाड़ियों और स्टाफ तक पहुंची तो मैच रोक दिया गया.

खिलाड़ियों में मची चीख-पुकार

टेलीविजन फुटेज में दिल दहला देने वाले दृश्य कैद हुए जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने यह घोषणा सुनकर अविश्वास और दुख में प्रतिक्रिया दी. कई खिलाड़ी खबर सुनकर घुटनों पर गिर गए और मैदान पर ही बैठ गए. कुछ लोग बहुत दुखी और बेहाल दिख रहे थे, कैमरे ने दुखद खबर पर उनकी प्रतिक्रिया को कैद किया.

टीम की तरफ से हुई पुष्टि

रैडनिकी 1923 ने बाद में एक आधिकारिक बयान में खबर की पुष्टि करते हुए कहा, 'बहुत दुख के साथ, हम जनता, प्रशंसकों और खेल प्रेमियों को सूचित करते हैं कि हमारे हेड कोच, म्लाडेन जिजोविक का कल रात लुसानी में म्लाडोस्ट और रैडनिकी 1923 के बीच मैच के दौरान निधन हो गया. हमारे क्लब ने न केवल एक महान विशेषज्ञ बल्कि सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान, एक दोस्त और एक खेल कार्यकर्ता को खो दिया है. उन्होंने अपने ज्ञान, ऊर्जा और नेकदिली से उन सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है जो उन्हें जानते थे.

हाल ही में संभाला था कार्यभार

जिजोविक बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर थे. उन्होंने हाल ही में रैडनिकी का कार्यभार संभाला था. उन्होंने पहले बोराक बंजा लुका सहित कई क्लबों को मैनेज किया था, जिनके साथ उन्होंने पिछले सीज़न में टीम को पहली बार UEFA कॉन्फ्रेंस लीग नॉकआउट टाई तक पहुंचाया था.