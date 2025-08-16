Shocking: कोच ने दिग्गज खिलाड़ी को किया टीम से बाहर, संन्यास के बाद की थी वापसी, अब 35 की लिस्ट में भी नहीं

India Football Team: भारतीय फुटबॉल को लेकर एक बड़ी और शॉकिंग खबर सामने आई है. टीम इंडिया के नए कोच खालिद जमील ने सबको चौंकाते हुए सुपरस्टार सुनील छेत्री को टीम से बाहर कर दिया है.
India Football Team: भारतीय फुटबॉल को लेकर एक बड़ी और शॉकिंग खबर सामने आई है. टीम इंडिया के नए कोच खालिद जमील ने सबको चौंकाते हुए सुपरस्टार सुनील छेत्री को टीम से बाहर कर दिया है. उन्होंने ताजिकिस्तान में 29 अगस्त से शुरू होने वाले सीएएफए नेशंस कप 2025 की तैयारी के लिए 35 खिलाड़ियों की संभावित टीम का ऐलान किया है. इसमें सुनील छेत्री को जगह नहीं दी गई है.
एक साल के अंदर संन्यास से वापसी
भारतीय टीम का कैंप 16 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 22 खिलाड़ी सीधे रिपोर्ट करेंगे. बाकी 13 खिलाड़ी अपने-अपने क्लबों के लिए डूरंड कप 2025 अभियान समाप्त होने के बाद टीम से जुड़ेंगे. जून 2024 में कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने वाले छेत्री ने मार्च 2025 में भारत के पूर्व मुख्य कोच मनोलो मार्केज के अनुरोध पर संन्यास से वापसी की थी.
वापसी के बाद नहीं दिखा जादू
उस समय भारतीय टीम गोल करने और इस करिश्माई खिलाड़ी का विकल्प ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही थी. हालांकि, 41 वर्षीय स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने वापसी के बाद से चार मैचों में केवल एक गोल किया. अपने पूरे करियर में छेत्री ने भारत के लिए 95 गोल किए हैं, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा हैं.
नए कोच ने इन स्ट्राइकरों को चुना
भारतीय कोच खालिद जमील के नए शासन में छेत्री को टीम में मौका नहीं मिला. जमील ने स्ट्राइकर के रूप में इरफान यादवाड, विक्रम प्रताप सिंह, रहीम अली और जमशेदपुर एफसी के मनवीर सिंह को सेंटर-फॉरवर्ड विकल्पों के रूप में चुना है. कोच ने 32 वर्षीय आर्मी रेड डिफेंडर सुनील बेंचमिन को भी टीम में शामिल किया. उन्होंने जमशेदपुर एफसी के खिलाफ डूरंड कप के ग्रुप चरण में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. सेना में कार्यरत बेंचमिन इससे पहले डायमंड हार्बर एफसी और टीआरएयू एफसी के लिए खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी आईएसएल या आई-लीग में हिस्सा नहीं लिया.
काफा नेशंस कप में भारत का शेड्यूल
भारत को ग्रुप बी में ताजिकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को मेजबान ताजिकिस्तान के खिलाफ करेगा, उसके बाद 1 सितंबर को ईरान और 4 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा. तीसरे स्थान के लिए प्ले-ऑफ और फाइनल 8 सितंबर को क्रमशः हिसोर और ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित किया जाएगा.
खालिद जमील के पहले शिविर में रिपोर्ट करने वाले खिलाड़ी:
गोलकीपर: अमरिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, रितिक तिवारी.
डिफेंडर: आकाश मिश्रा, एलेक्स साजी, बोरिस सिंह थंगजाम, चिंगलेनसाना सिंह कोनशाम, हिंगथनमाविया राल्टे, राहुल भेके, रोशन सिंह नाओरेम, संदेश झिंगन, सुनील बेंचामिन.
मिडफील्डर: आशिक कुरुनियन, दानिश फारूक भट, निखिल प्रभु, राहुल कन्नोली प्रवीण, सुरेश सिंह वांगजम, उदंता सिंह कुमाम.
फॉरवर्ड: इरफान यदवद, लल्लियानजुआला चांगटे, रहीम अली, विक्रम प्रताप सिंह.