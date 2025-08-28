Shocking: 'नो क्लास...नो एजुकेशन...', यूएस ओपन में नस्लभेद? हार से तिलमिलाई खिलाड़ी ने मचाया हंगामा
Shocking: 'नो क्लास...नो एजुकेशन...', यूएस ओपन में नस्लभेद? हार से तिलमिलाई खिलाड़ी ने मचाया हंगामा

Ostapenko vs Townsend: जीत के बाद ओस्टापेंको और टाउनसेंड नेट के पास ही रुक गईं. इस दौरान 2017 की फ्रेंच ओपन चैंपियन और 25वीं वरीयता प्राप्त ऑस्टापेंको ने टाउनसेंड की ओर उंगली दिखाते हुए बहस शुरू कर दी. टाउनसेंड डबल्स में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:11 PM IST
Ostapenko vs Townsend: यूएस ओपन 2025 में कोर्ट के भीतर और बाहर दोनों जगह तनाव का माहौल देखने को मिला.अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड और लातविया की जेलेना ओस्टापेंको के बीच दूसरे दौर के मैच के बाद तीखी बहस हो गई. कोर्ट 11 पर टाउनसेंड ने 7-5, 6-1 से जीत हासिल की, लेकिन अंतिम हैंडशेक के बाद भी ड्रामा जारी रहा. इस विवाद के बाद ओस्टापेंको पर नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप लगे. उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि जीवन में ऐसा कभी नहीं किया.

मैच के बाद बहस

जीत के बाद ओस्टापेंको और टाउनसेंड नेट के पास ही रुक गईं. इस दौरान 2017 की फ्रेंच ओपन चैंपियन और 25वीं वरीयता प्राप्त ऑस्टापेंको ने टाउनसेंड की ओर उंगली दिखाते हुए बहस शुरू कर दी. टाउनसेंड डबल्स में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं. उन्होंने बाद में खुलासा किया कि ओस्टापेंको ने उनसे कहा कि उनमें 'कोई क्लास नहीं' और 'कोई एजुकेशन नहीं' है.  यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इन टिप्पणियों में नस्लीय भावना महसूस हुई. इस पर टाउनसेंड ने संभलते हुए जवाब दिया.

ये भी पढ़ें: ​कौन है पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड? गणेश चतुर्थी पर इस 'मिस्ट्री गर्ल' के साथ की पूजा, वायरल फोटो ने मचाई सनसनी

टाउनसेंड ने मामले पर क्या कहा?

टाउनसेंड ने कहा, "मैंने इसे उस तरह से नहीं लिया. लेकिन आप जानते हैं, हमारे समुदाय में शिक्षित न होने और ऐसी ही बातें एक कलंक रही हैं, जबकि यह सच्चाई से बहुत दूर है. चाहे इसमें नस्लीय भावना थी या नहीं, इस पर वह बोल सकती हैं. फिलहाल मेरी चिंता सिर्फ इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है.'' टाउनसेंड ने यह भी बताया कि ओस्टापेंको ने उन्हें चेतावनी दी कि देखना क्या होता है जब हम अमेरिका के बाहर खेलेंगे. टाउनसेंड ने जवाब में कहा कि वह इसे लेकर उत्साहित हैं और कभी इन चीजों से पीछे हटने वालों में नहीं हैं.

 

 

ऑस्टापेंको ने दी सफाई

मैच के बाद ओस्टापेंको ने सोशल मीडिया पर सफाई दी. उन्हें नस्लवादी कहने वाले कई मैसेज मिले थे. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोर में लिखा, ''मैं अपनी जिंदगी में कभी नस्लवादी नहीं रही और मैं दुनिया के सभी देशों के लोगों का सम्मान करती हूं. मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से आते हैं.'' उन्होंने अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए कहा कि टाउनसेंड ने एक नेट कॉर्ड विनर को स्वीकार नहीं किया, जिसे उन्होंने अनादर माना. ओस्टापेंको ने पोस्ट किया, ''टेनिस में कुछ नियम होते हैं जिनका ज्यादातर खिलाड़ी पालन करते हैं...ऐसा मेरे साथ टूर पर पहली बार हुआ.''

 

 

ये भी पढ़ें: कितनी है वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर की सैलरी? टीम इंडिया के गेंदबाज को धो डाला, फैंस को आ गई 'वीरू' की याद

सबालेंका ने भी दी प्रतिक्रिया

दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने ओस्टापेंको को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहीं. सबालेंका ने कहा, ''मैंने मैच के बाद जेलेना से बात की और इसके बावजूद मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ था. वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह अक्सर अपने नसों पर काबू खो देती है. मैंने जो करने की कोशिश की वह उसे शांत होने और परिपक्वता के साथ स्थिति का सामना करने में मदद करना था. यह दिखाना था कि मैं कोई ऐसी व्यक्ति हूं जिससे वह बात कर सकती है, लेकिन उसने अपने भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था. मुझे नहीं पता, यह कठिन है. मुझे बस उम्मीद है कि एक दिन उसे एहसास होगा कि क्या हो रहा है. मुझे लगता है कि उसके जीवन में टेनिस से असंबंधित कुछ समस्याएं हैं जो उसे एक अस्थिर व्यक्ति बनाती हैं.''

US OPEN, US Open 2025, Tennis, Tennis news

;