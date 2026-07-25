IND-PAK के बीच होगा हैंडशेक... प्लेयर्स खुद करेंगे फैसला, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

खेल कोई भी हो, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स का माहौल बन चुका है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है. ये अपडेट हैंडशेक को लेकर है, जिसको लेकर तनाव पिछले साल से ही चरम पर रहा है. खबर है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में प्लेयर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने या न मिलाने का फैसला खुद कर सकते हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स में प्लेयर्स खुद तय कर सकेंगे कि वे अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहते हैं या नहीं. उनसे बातचीत करना चाहते हैं या नहीं, इसका फैसला भी कर सकते हैं. लेकिन पड़ोसी देश के खिलाड़ियों से किसी भी तरह का गिफ्ट लेना मना है. 2025 के बाद से क्रिकेट या किसी खेल में भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हैंडशेक नहीं हुआ है.
पारंपरिक 'एथलीट्स विलेज' कॉन्सेप्ट के बजाय ग्लासगो के 'जोन-बेस्ड' रहने की व्यवस्था के तहत भारतीय और पाकिस्तानी दल ज्यादातर एक ही होटल में रह रहे हैं. इसलिए खेलों के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच बातचीत होना तय माना जा रहा है. पता चला है कि ग्लासगो में भारतीय खेल अधिकारियों ने दल के साथ आंतरिक बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा की थी. पाकिस्तानी खिलाड़ियों से तोहफ़े या उपहार लेना साफ तौर पर मना था. वहीं हाथ मिलाने और बातचीत करने का फैसला खिलाड़ियों की अपनी समझ और कुछ मामलों में उनकी संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की सलाह पर छोड़ दिया गया है.
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एथलेटिक्स में, भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के मौजूदा CWG चैंपियन अरशद नदीम अपनी प्रतियोगिता से पहले जोन 3 में एक ही होटल में रह रहे हैं, जिससे दोनों के बीच बातचीत की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक लॉन बॉल्स अधिकारियों ने भारतीय खिलाड़ियों से कहा है कि पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिलाने, हाई-फाइव करने या बातचीत करने में कोई समस्या नहीं है. कुछ अन्य NSFs ने भी ऐसी ही बात कही है.