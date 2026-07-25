IND-PAK के बीच होगा हैंडशेक... प्लेयर्स खुद करेंगे फैसला, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

पारंपरिक 'एथलीट्स विलेज' कॉन्सेप्ट के बजाय ग्लासगो के 'जोन-बेस्ड' रहने की व्यवस्था के तहत भारतीय और पाकिस्तानी दल ज्यादातर एक ही होटल में रह रहे हैं. इसलिए खेलों के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच बातचीत होना तय माना जा रहा है. पता चला है कि ग्लासगो में भारतीय खेल अधिकारियों ने दल के साथ आंतरिक बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा की थी. पाकिस्तानी खिलाड़ियों से तोहफ़े या उपहार लेना साफ तौर पर मना था. वहीं हाथ मिलाने और बातचीत करने का फैसला खिलाड़ियों की अपनी समझ और कुछ मामलों में उनकी संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की सलाह पर छोड़ दिया गया है.