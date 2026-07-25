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IND-PAK के बीच होगा हैंडशेक... प्लेयर्स खुद करेंगे फैसला, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

खेल कोई भी हो, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले अक्सर चर्चा में आ जाते हैं. इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स का माहौल बन चुका है. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है. ये अपडेट हैंडशेक को लेकर है, जिसको लेकर तनाव पिछले साल से ही चरम पर रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:15 PM IST
IND-PAK के बीच होगा हैंडशेक... प्लेयर्स खुद करेंगे फैसला, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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