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Shocking: 1-5 की शर्मनाक हार से बौखलाया यह देश, वर्ल्ड कप में पहले ही मैच के बाद कोच को किया बर्खास्त

Tunisia Sack Coach Sabri Lamouchi: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्वीडन से 1-5 की करारी हार के बाद ट्यूनीशिया ने अपने मुख्य कोच साबरी लामोची को बर्खास्त कर दिया है. लामोची इस वर्ल्ड कप के दौरान बर्खास्त होने वाले पहले कोच बन गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:44 PM IST
Shocking: 1-5 की शर्मनाक हार से बौखलाया यह देश, वर्ल्ड कप में पहले ही मैच के बाद कोच को किया बर्खास्त
Image Credit: ट्यूनीशिया ने कोच साबरी लामोची को बर्खास्त कर दिया. Image Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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