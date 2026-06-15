Tunisia Sack Coach Sabri Lamouchi: पूर्व फ्रांसीसी फुटबॉलर साबरी लामोची को ट्यूनीशियाई फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से सोमवार को हटा दिया गया है. यह कड़ी कार्रवाई रविवार (14 जून) को फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन के खिलाफ मिली 1-5 की अपमानजनक हार के बाद की गई है. लामोची का कार्यकाल महज पांच महीनों का रहा, जो इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच के बाद समाप्त हो गया. वह इस वर्ल्ड कप में बर्खास्त होने वाले पहले कोच बन गए.
द गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स के कई रिपोर्टों के अनुसार, स्वीडन से मिली हार के तुरंत बाद ट्यूनीशियाई फुटबॉल फेडरेशन (FTF) ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी. इस बैठक में फेडरेशन के अधिकारियों ने सर्वसम्मति से लामोची को उनके पद से बर्खास्त करने का निर्णय लिया. स्वीडन के हाथों यह करारी शिकस्त ट्यूनीशिया के लिए निराशाजनक परिणामों की एक लंबी कड़ी का हिस्सा थी.
इससे पहले टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले अपने अंतिम दोस्ताना मैच में भी ट्यूनीशिया को बेल्जियम ने 0-5 से रौंद दिया था. इन लगातार खराब प्रदर्शनों ने कोच की रणनीति और टीम के डिफेंस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.
लामोची के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में कई नामों पर विचार किया जा रहा है. इनमें पूर्व सुंदरलैंड विंगर वाहबी खजरी और मोंधेर केबियर के नाम प्रमुख हैं. मोंधेर केबियर, जिन्होंने 2022 फीफा वर्ल्ड कप में भी ट्यूनीशिया का नेतृत्व किया था, उन्हें अंतरिम आधार पर फिर से नियुक्त किया जा सकता है.
ट्यूनीशिया का वर्ल्ड कप में अगला मुकाबला शनिवार (20 जून) को जापान के खिलाफ निर्धारित है. सामी ट्रैबेल्सी की बर्खास्तगी के बाद नियुक्त किए गए 54 वर्षीय लामोची केवल पांच मैचों तक ही प्रभारी रहे. उनके कार्यकाल की शुरुआत हैती पर 1-0 की जीत से हुई थी, लेकिन उसके बाद टीम का प्रदर्शन गिरता गया और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम तथा स्वीडन जैसी टीमों ने 'ईगल्स ऑफ कार्थेज' को मात दी.
मैच की शुरुआत में ही ग्राहम पॉटर की स्वीडिश टीम ने आक्रामक खेल दिखाया. सातवें मिनट में ब्राइटन के मिडफील्डर यासिन अयारी ने डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए बॉक्स के बाहर से एक शानदार गोल दागा. मोरक्को और ट्यूनीशियाई मूल के होने के कारण अयारी ने इस गोल का जश्न नहीं मनाया. इसके बाद लिवरपूल के फॉरवर्ड अलेक्जेंडर इसाक ने 30वें मिनट में शानदार मूव बनाते हुए टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया.
ट्यूनीशिया के लिए यह हार इसलिए भी दुखद है क्योंकि उन्होंने क्वालीफाइंग दौर में एक भी गोल नहीं खाया था. ऐसा करने वाली वह आइवरी कोस्ट और इंग्लैंड के साथ पहली टीम बनी थी. हालांकि, वर्ल्ड कप के मुख्य मंच पर उनकी रक्षापंक्ति पूरी तरह बिखर गई और टीम ग्रुप एफ में सबसे नीचे पहुंच गई है.