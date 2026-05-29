पेरिस में हो गया 'कांड', फ्रेंच ओपन से बाहर हो गया दुनिया का नंबर-1 खिलाड़ी, किसने किया इतना बड़ा उलटफेर?

Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo: पेरिस में गुरुवार (28 मई) को फ्रेंच ओपन 2026 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिक सिनर दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गए. इटली के सुपरस्टार को अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरुंडोलो ने उलटफेर का शिकार बनाया. वह इस मैच में 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 और 1-6 के अंतर से हार गए. उनकी पराजय ने पूरी दुनिया में फैले टेनिस फैंस को हैरान कर दिया. सिनर इस बार खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में एक थे. स्पेन के कार्लोस अल्काराज के बाहर होने के बाद उनका दावा मजबूत था. वह एक लंबी जीत की लय (30 मैचों की स्ट्रीक) के साथ पेरिस पहुंचे थे.

सिनर शुरुआत में मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण में दिखे और तेजी से दो सेटों की बढ़त बना ली, लेकिन पेरिस की भीषण गर्मी में इतालवी खिलाड़ी के शारीरिक रूप से संघर्ष करने के कारण मैच नाटकीय रूप से बदल गया. सेरुंडोलो ने इस मोमेंटम शिफ्ट का फायदा उठाया और टूर्नामेंट के पसंदीदा खिलाड़ी को बाहर करने के लिए शानदार वापसी की.

गर्मी ने बढ़ाई सिनर की मुश्किलें

मैच के अंतिम चरणों में पेरिस की अत्यधिक परिस्थितियों ने टॉप सीड खिलाड़ी को परेशान किया. सिनर को मैच के लिए सर्विस करते समय मेडिकल ब्रेक लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, वह तेजी से असहज दिखने लगे. दूसरी ओर, सेरुंडोलो शांत रहे और बेसलाइन से रैलियों को गहरा करना जारी रखा. जैसे-जैसे सिनर की मूवमेंट और कंसिस्टेंसी कम हुई, अर्जेंटीना के क्ले-कोर्ट स्पेशलिस्ट ने धीरे-धीरे नियंत्रण कर लिया.

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उलटफेर से टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा?

इस बीच, यह परिणाम अब तक के मेंस ड्रॉ के सबसे बड़े उलटफेर में से एक साबित हुआ और टॉप सीड के बाहर होने के बाद टूर्नामेंट का यह हिस्सा काफी हद तक खुल गया है. अब सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीत के सबसे बड़े दावेदार हैं. वह रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए उतरे हैं. इस हार ने सिनर और कार्लोस अल्कराज के लगातार नौ ग्रैंड स्लैम जीतने के सिलसिले (Sincaraz Streak) को भी समाप्त कर दिया.

क्या तापमान बना सिनर की हार का विलेन?

सिनर ने मैच से पहले दिन के समय की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के बारे में बात की थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने टूर्नामेंट में नाइट सेशन में खेला था. पेरिस में दिन के दौरान तापमान 30 डिग्री (लगभग 32-33°C) को पार कर गया, जिससे पूरे आयोजन के दौरान कई खिलाड़ियों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा हो गईं.

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कौन हैं जुआन मैनुअल सेरुंडोलो?

सेरुंडोलो एक टेनिस परिवार से आते हैं. उनके पिता एलेजांद्रो ने 1980 के दशक में पेशेवर रूप से टेनिस खेला था. उनके भाई फ्रांसिस्को भी फ्रेंच ओपन में खेल रहे हैं, जिन्होंने नंबर 25 सीड के रूप में प्रवेश किया है. उन्होंने तीन साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था और वह अक्सर राफेल नडाल के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते रहे हैं. वह नडाल की क्ले पर खेलने की शैली और जुझारूपन से प्रभावित हैं.

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जीत के बाद सेरुंडोलो ने क्या कहा?

जीत के बाद सेरुंडोलो ने कहा, ''मैं अपना सर्वश्रेष्ठ खेलने की कोशिश करता रहूंगा, निश्चित रूप से यह एक बड़ा टूर्नामेंट है. मुझे यहां खेलना बहुत पसंद है क्योंकि क्ले मेरी सबसे अच्छी सतह है, इसलिए मुझे अगले मैच के लिए तैयार रहने की उम्मीद है.'' यह जीत उन्हें 56वीं रैंकिंग से एटीपी टॉप 50 के करीब ले जाती है. इससे पहले 2023 विंबलडन में उनका सामना सिनर से हुआ था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.