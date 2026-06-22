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FIFA वर्ल्ड कप में 'जादू-टोना'... घाना के तांत्रिक ने हैरी केन के लिए बिछाया जाल, रोनाल्डो से क्या कनेक्शन?

भारत में 'जादू-टोना' और अंधविश्वास के चर्चे नॉर्मल हैं. खेल जगत में भी कई बार टोटके देखने को मिलते हैं. अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी 'जादू-टोना' की खबर से खलबली मची हुई है. एक घाना का तांत्रिक इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले स्टार फुटबॉलर हैरी केन को 'आध्यात्मिक चोट' देने का दावा ठोक रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:34 PM IST
FIFA वर्ल्ड कप में 'जादू-टोना'... घाना के तांत्रिक ने हैरी केन के लिए बिछाया जाल, रोनाल्डो से क्या कनेक्शन?
Image Credit: Harry Kane Instagram

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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