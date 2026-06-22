भारत में 'जादू-टोना' और अंधविश्वास के चर्चे नॉर्मल हैं. खेल जगत में भी कई बार टोटके देखने को मिलते हैं. अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी 'जादू-टोना' की खबर से खलबली मची हुई है. एक घाना का तांत्रिक इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर हैरी केन को 'आध्यात्मिक चोट' देने का दावा ठोक रहा है. घाना के मशहूर तांत्रिक नाना क्वाकू बोनसम ने ये दावा किया है. इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इंजरी पर भी उन्होंने अपना नाम सामने रखा था.
फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और घाना के बीच कुछ ही घंटों में हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले ये एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. नाना क्वाकू बोनसम अपने दावों को लेकर दूसरी बार सुर्खियों में हैं. उन्होंने इंग्लैंड के इन-फॉर्म कप्तान और स्टार स्ट्राइकर हैरी केन को निशाना बनाया है. बोनसम का दावा है कि वह अपनी शक्तियों से हैरी केन को घाना के खिलाफ खेलने से रोकेंगे.
साल 2014 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चोट के पीछे भी अपना हाथ होने का दावा किया था. इन वर्ल्ड कप में हैरी केन इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने दो शानदार गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई थी. इसके साथ ही वह एक बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं. वह वर्ल्ड कप में किसी इंग्लिश खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा गोल करने के गैरी लिनेकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ एक गोल दूर हैं. ऐसे समय में घाना के तांत्रिक का बयान इंग्लैंड के फैंस के लिए चिंता का विषय बन गया है.
बोनसम ने इंग्लिश मीडिया आउटलेट 'द डेली स्टार' से कहा, "मैं हैरी केन पर काम कर रहा हूं. मैंने पहले भी साबित किया है कि मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि उन्हें रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा. मैं अपनी भविष्यवाणियों के लिए बहुत मशहूर हूं. मैं नहीं चाहता कि उन्हें गंभीर चोट लगे. बस इतना काफी होगा कि वह मेरे देश के खिलाफ न खेल पाएं. मैं अपना काम करूंगा ताकि घाना को मदद मिल सके."
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उन्होंने आगे कहा, "इस चोट का इलाज कोई डॉक्टर कभी नहीं कर सकता, वे कभी नहीं देख पाएंगे कि चोट का कारण क्या है क्योंकि यह आध्यात्मिक है. आज उनके घुटने में दिक्कत है, कल जांघ में होगी, और अगले दिन कुछ और होगा."