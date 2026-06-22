साल 2014 वर्ल्ड कप में उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चोट के पीछे भी अपना हाथ होने का दावा किया था. इन वर्ल्ड कप में हैरी केन इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने दो शानदार गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई थी. इसके साथ ही वह एक बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं. वह वर्ल्ड कप में किसी इंग्लिश खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा गोल करने के गैरी लिनेकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ एक गोल दूर हैं. ऐसे समय में घाना के तांत्रिक का बयान इंग्लैंड के फैंस के लिए चिंता का विषय बन गया है.