कैंसर से पीड़ित शूटर पूर्णिमा जनेन का निधन, बिंद्रा समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक

नई दिल्ली: कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है जिसके बाद ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा सहित देश के निशानेबाजी जगत ने उनके असमय निधन पर शोक जताया है. पूर्णिमा 42 साल की थी.

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) से लाइसेंस धारक कोच पूर्णिमा पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था. पूर्व भारतीय निशानेबाजी जॉयदीप करमाकर के अनुसार उपचार के बाद वे इस बीमारी से लगभग उबर गई थीं. पूर्णिमा ने कई आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के अलावा अन्य टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

We cannot believe that you are no longer with us. This is a tragedy for us, we will pray for you dear friend Pournima Zanane. Rest in peace pic.twitter.com/Ixw8Jyntxy — Delhi State Rifle Association (DSRA) (@DelhiDsra) June 22, 2020

10 मीटर एयर राइफल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक पूर्णिमा कोचिंग से जुड़ी और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया. 2 साल पहले केरल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान कैंसर से पीड़ित पाई गईं पूर्णिमा ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में की लेकिन फिर पुणे चली गईं. उनका जन्म महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था. भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) ने उनके निधन पर शोक जताया है.

एनआरएआई ने बयान में कहा, ‘भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ अपनी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन के काफी कम उम्र में असमय निधन पर शोक व्यक्त करता है.’ उन्होंने कहा, ‘पूर्णिमा एयर राइफल निशानेबाजी थी और उन्होंने पूर्णिमा गवाहने के नाम से कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया.’

शूटर जसपाल राणा ने ट्वीट किया कि, 'हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप हमारे बीच में नहीं हो. ये हमारे लिए दुखद खबर है. हम आपके लिए दुआ करेंगे दोस्त. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे.'

बीजिंग ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने कहा कि, ‘भगवान आपकी आत्मा को शांति दे पूर्णिमा. आपकी कमी खलेगी.’

जॉयदीप करमाकर (Joydeep Karmakar) ने ट्वीट किया, ‘पुरानी मित्र पूर्णिमा के अचानक निधन पर बेहद स्तब्ध हूं। हमारी दोस्ती जूनियर निशानेबाजी के दिनों से है। लेकिन हम एक दिन, कहीं दोबारा मिलेंगे, हंसता हुआ चेहरा और हंसती हुई आंखें.’

Deeply shocked and distressed by the news of untimely demise of an old friend Pournima Zanane. She was an international shooter and ISSF coach. Our friendship goes back to Junior team days.. But we will meet someday, somewhere again pic.twitter.com/nRRNLZsRny — Joydeep Karmakar OLY (@Joydeep709) June 21, 2020

