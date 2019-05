ISSF World Cup: अपूर्वी चंदेला ने साल में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता, जर्मनी में भी लहराया तिरंगा

म्यूनिख (जर्मनी): भारत की स्टार शूटर अपूर्वी चंदेला (Apurvi Chandela) ने शूटिंग वर्ल्ड कप में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है. उन्होंने रविवार को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड कप में यह पदक अपने नाम किया. अपूर्वी का यह इस साल आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (ISSF World Cup) में दूसरा गोल्ड मेडल है. वैसे, यह उनके करियर का चौथा आईएसएसएफ मेडल है.

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. अपूर्वी ने शूटिंग वर्ल्ड कप (Shooting World Cup) के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. अपूर्वी चंदेला इस समय अपने वर्ग में दुनिया की नंबर-1 निशानेबाज हैं. भारतीय खेलप्रेमियों को उनसे अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं.

अपूर्वी चंदेला ने 633 के स्कोर के साथ फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद फाइनल में 251.0 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया. चीन की वांग लुयाओ ने 250.8 के स्कोर के साथ सिल्वर और उनकी हमवतन जू होंग ने 229.4 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. 26 साल की अपूर्वी चंदेला ने इससे पहले इस साल फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भी विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था.

It’s GOLD again for world no.1 @apurvichandela as she wins the women’s 10m Air Rifle at the @ISSF_Shooting World Cup in Munich. This is her second wc Gold on the trot in the event. Congratulations! #champion

