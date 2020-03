कोरोना वयारस से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आईं ये महिला टेनिस स्टार

नई दिल्ली: पूर्व विंबलडन चैंपियन महिला टेनिस खिलाड़ी रोमानिया की सिमोना हालेप (Simona Halep)ने कहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस (Coronavirus) जैसी आपदा में अपने देश को मेडिकल उपकरण देने का फैसला किया है. हालेप ने ट्वीट कर बताया, "इस मुश्किल वक्त में हम अपने मेडिकल कर्मचारियों के शुक्रगुजार हैं. मैं अपने देश की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और मैंने मेडिकल सामग्री देने का फैसला किया है."

We are so grateful for the bravery of our medical workers at these difficult times. I am committed to helping my country and have decided to donate medical equipment.

Please see my Facebook page for more info: https://t.co/D0Ko1lrtUp

Stay safe and look after each other pic.twitter.com/z8kbYWPUWO

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 17, 2020