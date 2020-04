विंबलडन रद्द होने से दुखी हैं रोमानिया की ये खूबसूरत खिलाड़ी, ट्विटर छलका दर्द

नई दिल्ली: रोमानिया की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप (Simona Halep) इस साल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप रद्द होने से काफी दुखी हैं. कोरोना वायरस के कहर की वजह से आयोजकों ने इस ग्रैंड स्लैम को रद्द कर दिया है. हालेप ने पिछले साल अपना पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया था. फाइनल मुकाबले में उन्होंने सेरेना विलियम्स को 6-2, 6-2 से सीधे सेटों में मात दी थी.

हालेप ने ट्विटर पर लिखा,"मैं ये खबर जानकर काफी दुखी हूं कि इस साल विंबलडन आयोजित नहीं किया जाएगा. पिछले साल के फाइनल मैच का दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था! लेकिन हमलोग ऐसी परेशानी से लड़ रहे हैं, जो टेनिस खेलने से ज्यादा जरूरी है और विंमबलडन वापस लौटेगा. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने खिताब को बरकरार रखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा."

So sad to hear @Wimbledon won’t take place this year. Last year’s final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title pic.twitter.com/PmppwUuKtD

— Simona Halep (@Simona_Halep) April 1, 2020