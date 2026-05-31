सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास! 2 साल बाद जीता खिताब, सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी

Singapore Open 2026: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब जीता. दोनों का दो साल का खिताबी सूखा खत्म हुआ. इस टूर्नामेंट को जीतने वाली यह पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है.
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Singapore Open 2026: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपना लंबा इंतजार शानदार अंदाज में खत्म किया. दोनों ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मुहम्मद फिकरी को 18-21, 21-17, 21-16 से हराकर सिंगापुर ओपन पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया. भारतीय जोड़ी ने तीन गेम के इस उच्च गुणवत्ता वाले मुकाबले में अपना धैर्य बनाए रखा और दो साल बाद पोडियम के शीर्ष स्थान पर वापसी की.
दुनिया की चौथे नंबर की भारतीय जोड़ी के लिए यह जीत कई बार करीब आकर चूकने के बाद मिली है. एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के इन चैंपियनों ने 1 घंटे 13 मिनट तक चले मैच में जीत दर्ज कर अपने करियर का नौवां वर्ल्ड टूर खिताब और तीसरा सुपर 750 क्राउन हासिल किया. इसके साथ ही वे सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं.
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सात्विक और चिराग ने आखिरी बार मई 2024 में थाईलैंड ओपन में ट्रॉफी उठाई थी, जिसके बाद से उन्हें चार बार उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा था. सिंगापुर में उनकी जीत की राह काफी चुनौतीपूर्ण रही. इसमें उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 जोड़ी किम वोन हो और सेओ सेउंग जे को सीधे गेम में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.
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जैसे ही जीत का आखिरी अंक मिला, सात्विक और चिराग जश्न में कोर्ट पर गिर पड़े. सात्विक ने अपने भाई और भाभी के लिए, जो हाल ही में माता-पिता बने हैं, एक प्यारा 'बेबी-थीम' वाला इशारा किया. वहीं, चिराग ने राहत भरी दहाड़ लगाई. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने कोर्ट पर डांस किया और अपनी इस यादगार जीत का पूरा आनंद लिया.
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