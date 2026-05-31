सात्विक-चिराग ने रचा इतिहास! 2 साल बाद जीता खिताब, सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी

Singapore Open 2026: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपना लंबा इंतजार शानदार अंदाज में खत्म किया. दोनों ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मुहम्मद फिकरी को 18-21, 21-17, 21-16 से हराकर सिंगापुर ओपन पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया. भारतीय जोड़ी ने तीन गेम के इस उच्च गुणवत्ता वाले मुकाबले में अपना धैर्य बनाए रखा और दो साल बाद पोडियम के शीर्ष स्थान पर वापसी की.

दुनिया की चौथे नंबर की भारतीय जोड़ी के लिए यह जीत कई बार करीब आकर चूकने के बाद मिली है. एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के इन चैंपियनों ने 1 घंटे 13 मिनट तक चले मैच में जीत दर्ज कर अपने करियर का नौवां वर्ल्ड टूर खिताब और तीसरा सुपर 750 क्राउन हासिल किया. इसके साथ ही वे सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं.

ये भी पढ़ें: फाइनल मैच देखने से पहले नोट कर लें 8 रिकॉर्ड, आंकड़ों में छुपा है IPL का नया चैंपियन​

Add Zee News as a Preferred Source

मई 2024 के बाद ट्रॉफी पर कब्जा

सात्विक और चिराग ने आखिरी बार मई 2024 में थाईलैंड ओपन में ट्रॉफी उठाई थी, जिसके बाद से उन्हें चार बार उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा था. सिंगापुर में उनकी जीत की राह काफी चुनौतीपूर्ण रही. इसमें उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 जोड़ी किम वोन हो और सेओ सेउंग जे को सीधे गेम में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव! रियान पराग OUT, ऋतुराज गायकवाड़ की अचानक हो गई एंट्री

जीत के बाद का जश्न कैसा रहा?

जैसे ही जीत का आखिरी अंक मिला, सात्विक और चिराग जश्न में कोर्ट पर गिर पड़े. सात्विक ने अपने भाई और भाभी के लिए, जो हाल ही में माता-पिता बने हैं, एक प्यारा 'बेबी-थीम' वाला इशारा किया. वहीं, चिराग ने राहत भरी दहाड़ लगाई. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने कोर्ट पर डांस किया और अपनी इस यादगार जीत का पूरा आनंद लिया.