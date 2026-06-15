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बिना सीटी बजाए ही मालामाल हो गया ये रेफरी! फीफा वर्ल्ड कप में एंट्री बैन होने के बाद भी खुले किस्मत के ताले

Somali Referee Omar Artan: वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका में प्रवेश न मिलने के बावजूद सोमाली रेफरी उमर आर्टन को पूरी फीस मिलेगी. फीफा ने लिया बड़ा सम्मानजनक फैसला लिया. जानें क्या है पूरा मामला.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 03:53 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:53 AM IST
बिना सीटी बजाए ही मालामाल हो गया ये रेफरी! फीफा वर्ल्ड कप में एंट्री बैन होने के बाद भी खुले किस्मत के ताले
Image Credit: सोमालिया के रेफरी उमर आर्टन. Picture Image: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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