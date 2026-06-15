Somali Referee Omar Artan: सोमालिया के रेफरी उमर आर्टन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था. वह अपने देश वापस लौट चुके हैं. अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. फीफा उनकी पूरी टूर्नामेंट फीस का भुगतान करेगा. आर्टन फुटबॉल जगत के शीर्ष अधिकारियों में से एक हैं और उन्हें 2025 में अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ पुरुष रेफरी नामित किया गया था. इसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया था.
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि आर्टन लगभग छह सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में किसी भी मैच में रेफरी की भूमिका न निभाने के बावजूद भुगतान के हकदार होंगे. यह जानकारी देने वाले व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं थे. उन्होंने बताया कि इस फीस का अंतिम निर्धारण अगले महीने टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद किया जाएगा.
पिछले हफ्ते इस्तांबुल से मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आर्टन को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया. अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने आर्टन को "जांच संबंधी चिंताओं के कारण अयोग्य" करार दिया. दिलचस्प बात यह है कि केन्या स्थित सोमालिया दूतावास के अनुसार, आर्टन को शुरू में अमेरिका यात्रा के लिए वीजा जारी किया गया था और उन्हें मियामी में अन्य वर्ल्ड कप रेफरियों के साथ उनके ट्रेनिंग बेस पर मिलना था.
फीफा ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि वह आव्रजन (इमिग्रेशन) प्रक्रियाओं में शामिल नहीं था, क्योंकि यह मेजबान सरकार का अधिकार है कि वह किसे प्रवेश देती है. इसके परिणामस्वरूप, फीफा ने कहा कि आर्टन वर्ल्ड कप में प्रशिक्षण लेने या मैचों का संचालन करने में सक्षम नहीं होंगे. इस फैसले के बाद आर्टन को टूर्नामेंट के आधिकारिक पैनल से हटा दिया गया है.
34 वर्षीय आर्टन का इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया लौटने पर एक नायक की तरह स्वागत किया गया. उन्होंने हार न मानते हुए 2030 के अगले वर्ल्ड कप में भाग लेने का संकल्प लिया है, जिसका आयोजन मुख्य रूप से मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा. इसके अलावा उन्हें अगस्त में होने वाले यूरोपीय फुटबॉल के एक प्रमुख मैच 'यूईएफए सुपर कप' (UEFA Super Cup) के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है. यूईएफए के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन ने आर्टन का समर्थन करते हुए कहा, ''फुटबॉल लोगों को जोड़ने के लिए बना है और यूईएफए उमर की क्षमता के प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहता है.''