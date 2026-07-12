फुटबॉल जगत में मातम: फीफा वर्ल्ड कप से लौटते ही 25 साल के स्टार फुटबॉलर का निधन, घर में मिला शव

Jayden Adams Death News: फुटबॉल जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. दक्षिण अफ्रीका के युवा मिडफील्डर जेडन एडम्स का महज 25 साल की उम्र में निधन हो गया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर अमेरिका से लौटने के कुछ ही दिनों बाद उनका शव केपटाउन स्थित उनके घर में मिला. फिलहाल मामले की जांच जारी है. इस उभरते हुए सितारे के अचानक दुनिया से चले जाने से फैंस, साथी खिलाड़ी और पूरा खेल जगत गहरे सदमे में है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में हुए फीफा वर्ल्ड कप से लौटने के बाद पुलिस ने जेडन का शव उनके केपटाउन वाले घर के अंदर से बरामद किया. हालांकि, प्रशासनिक तौर पर अभी तक मौत के आधिकारिक कारणों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है.
सोशल मीडिया पर उनके वर्ल्ड कप के दिनों के कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कयास लगा रहे हैं. एक क्लिप में वो मैच के दौरान सब्स्टीट्यूट बेंच पर बैठे हैं. इस वीडियो में जेडन के चेहरे पर गहरा तनाव और उदासी साफ देखी जा सकती है. दूसरी क्लिप अगले दौर में क्वालीफाई करने के बाद की बताई जा रही है, जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में जश्न मना रही थी, तब जेडन अकेले और बेहद उदास बैठे नजर आए थे.
जेडन एडम्स के इस तरह अचानक चले जाने से उनकी लॉन्ग-टाइम पार्टनर और गर्लफ्रेंड अकीला एडेनडॉर्फ (Aqueelah Adendorf) पूरी तरह टूट चुकी हैं. अकीला ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर कर जेडन को श्रद्धांजलि दी, हालांकि उन्होंने भी मौत के कारणों का कोई जिक्र नहीं किया.
अकीला ने जेडन का हाथ थामे हुए एक बेहद खूबसूरत तस्वीर साझा की और दिल को झकझोर देने वाला संदेश लिखा, 'इस दर्द को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. रेस्ट इन पीस, माई लव. हमारे बीच की हर याद, हर हंसी, हर गले लगना और हर एक पल के लिए तुम्हारा शुक्रिया. तुम न सिर्फ मेरी जिंदगी का प्यार थे, बल्कि मेरे सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे अच्छे दोस्त भी थे. मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हारे साथ ही चला गया है, और मैं तुम्हारे प्यार को हमेशा अपने साथ रखूंगी. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, मैं तुम्हें हर दिन याद करूंगी. रेस्ट ईज़ी, माई एंजेल. आई लव यू ऑलवेज एंड फॉरएवर.'
जेडन एडम्स के लिए यह वर्ल्ड कप न सिर्फ पेशेवर रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी बेहद भावुक था. चेकिया के खिलाफ ग्रुप मैच से महज दो हफ्ते पहले उनकी दादी मरिआना एडम्स का निधन हो गया था. इस बड़े पारिवारिक सदमे के बावजूद उन्होंने देश के लिए मैदान पर उतरने का हौसला दिखाया, जिसकी हर तरफ तारीफ हुई थी.
जेडन एडम्स ने क्लब फुटबॉल में मामेलोडी सनडाउन्स को CAF चैंपियंस लीग का खिताब जिताने में अहम भूमिका अदा की थी. फिर वर्ल्ड कप में भी दक्षिण अफ्रीका को नॉकआउट चरण (राउंड ऑफ 32) तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जहां टीम को कनाडा के खिलाफ इंजरी टाइम में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था.
जेडन के मेंटर ब्रेंडिन जॉनसन ने इस खबर पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. जॉनसन ने बताया, 'गुरुवार को ही मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई थी. वर्ल्ड कप से लौटने के बाद वह काफी सकारात्मक और खुश थे. उन्हें पता था कि आगे उनके करियर में कई बड़े मौके आने वाले हैं. वह अपने फुटबॉल के लिए पूरी तरह समर्पित थे और खाली समय में परिवार के साथ रहना पसंद करते थे.'