यह साउथ अफ्रीका के लिए एक और शुरुआती झटका था, जो मेक्सिको के खिलाफ अपनी पिछली हार के दौरान भी शुरुआती चरणों में पिछड़ गए थे. यह जानते हुए कि जीत से कम कुछ भी उनकी वर्ल्ड कप उम्मीदों को खत्म कर सकता है, अफ्रीकी टीम के सामने अब अपने चरित्र को साबित करने की तत्काल चुनौती थी . साउथ अफ्रीका की पहली सार्थक प्रतिक्रिया 12वें मिनट में आई जब ओसविन अपोलिस ने दूर से एक शक्तिशाली शॉट लगाया, जो चेक डिफेंस से टकराकर कॉर्नर में बदल गया. इसके बाद अफ्रीकी टीम ने धीरे-धीरे गेंद पर नियंत्रण हासिल करना शुरू किया और चेक टीम को पीछे धकेल दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे बराबरी का गोल नहीं ढूंढ पा रहे थे.