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Czechia vs South Africa: पेनल्टी के ड्रामे ने पलटा मैच! महिला रेफरी का ऐतिहासिक फैसला, ड्रॉ ने बचाई दो टीमों की साख

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A में साउथ अफ्रीका और चेक गणराज्य के बीच अटलांटा में रोमांचक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा. मकोएना के पेनल्टी गोल ने 'बाफाना बाफाना' की नॉकआउट की उम्मीदों को बरकरार रखा है

Written ByRohit Raj
Published: Jun 19, 2026, 02:07 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:07 AM IST
Czechia vs South Africa: पेनल्टी के ड्रामे ने पलटा मैच! महिला रेफरी का ऐतिहासिक फैसला, ड्रॉ ने बचाई दो टीमों की साख
Image Credit: साउथ अफ्रीका और चेक गणराज्य के बीच मैच ड्रॉ रहा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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