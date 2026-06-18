FIFA World Cup 2026 South Africa vs Czechia: वर्ल्ड कप कभी भी दूसरे ग्रुप मैच में नहीं जीते जाते, लेकिन आप वहां निश्चित रूप से हार सकते हैं. अटलांटा में साउथ अफ्रीका और चेक गणराज्य के बीच मुकाबले में यही हकीकत भारी पड़ रही थी. इस मैच में दोनों टीमें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए सकारात्मक परिणाम की तलाश में थीं. ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका का दूसरा मुकाबला चेक गणराज्य के खिलाफ 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और दोनों टीमें अभी भी अगले राउंड में पहुंचने की रेस में हैं.
फीफा के प्रायोजन नियमों के अनुपालन के लिए अस्थायी रूप से 'अटलांटा स्टेडियम' नाम दिए गए मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम की ढकी हुई छत के नीचे, शुरुआत से ही खिलाड़ियों में घबराहट साफ दिख रही थी. खेल शुरू हुए अभी एक मिनट भी नहीं बीता था जब पैट्रिक शिक दूर के पोस्ट पर अनमार्क मिले, लेकिन चेक स्ट्राइकर समय और जगह होने के बावजूद केवल एक हल्का हेडर ही मार सके.
शुरुआती दौर में साउथ अफ्रीका अस्थिर लग रहा था और चेक टीम ने टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल करने का श्रेय हासिल किया. बाएं ओर से लंबी थ्रो के बाद बॉक्स के अंदर पैदा हुई उलझन का फायदा उठाते हुए मिकल सादिलेक ने छठे मिनट में शानदार फिनिश किया. एडम ह्लोजेक ने दाईं ओर से गेंद को एरिया के किनारे तक पहुंचाया, जहां सादिलेक ने फिलिप सोज्का के साथ पास साझा करते हुए गेंद को रोनवेन विलियम्स के पीछे नेट में डाल दिया.
यह साउथ अफ्रीका के लिए एक और शुरुआती झटका था, जो मेक्सिको के खिलाफ अपनी पिछली हार के दौरान भी शुरुआती चरणों में पिछड़ गए थे. यह जानते हुए कि जीत से कम कुछ भी उनकी वर्ल्ड कप उम्मीदों को खत्म कर सकता है, अफ्रीकी टीम के सामने अब अपने चरित्र को साबित करने की तत्काल चुनौती थी . साउथ अफ्रीका की पहली सार्थक प्रतिक्रिया 12वें मिनट में आई जब ओसविन अपोलिस ने दूर से एक शक्तिशाली शॉट लगाया, जो चेक डिफेंस से टकराकर कॉर्नर में बदल गया. इसके बाद अफ्रीकी टीम ने धीरे-धीरे गेंद पर नियंत्रण हासिल करना शुरू किया और चेक टीम को पीछे धकेल दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे बराबरी का गोल नहीं ढूंढ पा रहे थे.
क्रेजी ने निश्चित गोल होने से रोका
साउथ अफ्रीका के लिए सबसे अच्छा मौका पहले हाफ के इंजरी टाइम में आया. चेक गोलकीपर मातेज कोवर के हाथों से गेंद फिसल गई, लेकिन थपेलो मासेको के मुड़कर लगाए गए सहज शॉट को लादिस्लाव क्रेजी ने गोल लाइन के पास ब्लॉक कर दिया. हाफटाइम के बाद भी यही सिलसिला जारी रहा और शिक दूसरे हाफ की शुरुआत में फिर से एक फ्री हेडर का फायदा उठाने में विफल रहे. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, मुकाबला और अधिक खुला हो गया और स्टेडियम की छत के नीचे अनुकूल परिस्थितियों ने दोनों टीमों को हाई टेम्पो बनाए रखने में मदद की.
मैच में मोड़ तब आया जब अमेरिकी रेफरी टोरी पेंसो ने साउथ अफ्रीका के पक्ष में पेनल्टी का फैसला सुनाया. पेंसो पुरुषों के वर्ल्ड कप मैच में मुख्य रेफरी की भूमिका निभाने वाली इतिहास की केवल दूसरी महिला बनीं. पावेल सुल्च द्वारा बॉक्स के अंदर हैंडबॉल किए जाने के बाद तेबोहो मकोएना ने पेनल्टी ली और कोवर को छकाते हुए स्कोर 1-1 कर दिया, जिससे साउथ अफ्रीका की उम्मीदें फिर से जाग उठीं.
अंतिम सीटी बजने से पहले दोनों टीमों ने विजेता गोल के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आक्रमण में सटीकता की कमी आड़े आई. हालांकि, इस ड्रॉ से अंक तालिका में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इसने सुनिश्चित किया कि साउथ अफ्रीका और चेक गणराज्य दोनों ही 24 जून को होने वाले अपने अंतिम ग्रुप मैचों तक टूर्नामेंट की दौड़ में बने रहेंगे.
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