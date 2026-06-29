/FIFA वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ साउथ कोरिया, राष्ट्रपति ने टीम की कर दी बेइज्जती, दिए जांच के आदेश

साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने देश की टीम के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जल्दी बाहर होने के लिए टीम सेलेक्शन में पक्षपात को जिम्मेदार ठहराया है और कोच होंग म्युंग-बो की कड़ी आलोचना की है. साथ ही, उन्होंने नेशनल टीम के प्रदर्शन की खेल मंत्रालय की देखरेख में जांच की मांग की है. ली जे-म्युंग ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'मैं इस अप्रत्याशित नतीजे से न सिर्फ हैरान हूं, बल्कि पूरी तरह से चकरा गया हूं.' टीम के बाहर होने पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने यह प्रतिक्रिया दी, जबकि उम्मीद थी कि टीम अपेक्षाकृत आसान ग्रुप से आगे बढ़ जाएगी. ली जे-म्युंग ने कहा, 'एक बार फिर यह साबित हो गया है कि टीम सेलेक्शन से जुड़े फैसले ही सबसे अहम होते हैं. जब काबिलियत के बजाय 'हम बनाम वे' को प्राथमिकता दी जाती है और किसी अयोग्य व्यक्ति को लीडर चुना जाता है, तो नतीजा बिल्कुल साफ होता है.' साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा, 'इस तरह की गलत नियुक्तियों में सार्वजनिक और निजी हितों के बीच अंतर नहीं किया जाता और सार्वजनिक भलाई के बजाय निजी फायदे को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर नजर रखना, उनकी जांच करना और उन्हें जवाबदेह ठहराना मुश्किल या असंभव होता है.'