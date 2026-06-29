/FIFA वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ साउथ कोरिया, राष्ट्रपति ने टीम की कर दी बेइज्जती, दिए जांच के आदेश

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज से ही साउथ कोरिया की टीम बाहर हो गई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में साउथ कोरिया की इस नाकामी के बाद टीम के हेड कोच होंग म्युंगबो पर गाज गिरी है. साउथ कोरिया के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने के बाद टीम के हेड कोच होंग म्युंगबो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. साउथ कोरिया ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी. टीम ने अपने पहले मुकाबले में चेकिया को 2-1 से हराया था. हालांकि, इसके बाद टीम को मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 1-0 से हार का सामना करना पड़ा. इन 2 हार के साथ ही टीम की राह बेहद मुश्किल हो गई. तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद वह सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली 8 टीमों में भी जगह नहीं बना सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई.
57 साल के होंग म्युंगबो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 में साउथ कोरिया टीम की असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं. उन्होंने देश के फुटबॉल फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि वह नेशनल टीम के हेड कोच का पद छोड़ रहे हैं. होंग ने कहा, 'मैं उन सभी कोरियाई लोगों से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्होंने हमारी नेशनल टीम का हमेशा समर्थन किया. मैंने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, लेकिन मैं वह नतीजा नहीं दे सका जिसकी लोगों को उम्मीद थी. इसी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं.'
होंग म्युंगबो ने कहा कि हेड कोच के रूप में अंतिम नतीजा ही सबसे अहम होता है और वह इसमें सफल नहीं रहे. उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ और सहयोगियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ उनके साथ काम किया. होंग म्युंगबो ने साल 2024 में दूसरी बार साउथ कोरिया की नेशनल टीम की कमान संभाली थी. उनके कार्यकाल में टीम ने 26 मैच खेले, जिनमें से टीम को 15 में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, 5 मैच ड्रॉ रहे. इससे पहले वह 2013 और 2014 में भी नेशनल टीम के हेड कोच रह चुके हैं.
कोच बनने से पहले होंग साउथ कोरिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में देश के लिए 136 मैच खेले. साल 2009 में उन्होंने कोचिंग करियर की शुरुआत की और बाद में नेशनल टीम की जिम्मेदारी संभाली. अपने विदाई संदेश में होंग ने कहा कि वह भले ही कोच का पद छोड़ रहे हों, लेकिन कोरियाई फुटबॉल के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं होगा. उन्होंने भरोसा जताया कि टीम भविष्य में मजबूत वापसी करेगी और वह एक समर्थक के रूप में हमेशा नेशनल टीम के साथ खड़े रहेंगे.
साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने देश की टीम के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जल्दी बाहर होने के लिए टीम सेलेक्शन में पक्षपात को जिम्मेदार ठहराया है और कोच होंग म्युंग-बो की कड़ी आलोचना की है. साथ ही, उन्होंने नेशनल टीम के प्रदर्शन की खेल मंत्रालय की देखरेख में जांच की मांग की है. ली जे-म्युंग ने रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'मैं इस अप्रत्याशित नतीजे से न सिर्फ हैरान हूं, बल्कि पूरी तरह से चकरा गया हूं.' टीम के बाहर होने पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने यह प्रतिक्रिया दी, जबकि उम्मीद थी कि टीम अपेक्षाकृत आसान ग्रुप से आगे बढ़ जाएगी. ली जे-म्युंग ने कहा, 'एक बार फिर यह साबित हो गया है कि टीम सेलेक्शन से जुड़े फैसले ही सबसे अहम होते हैं. जब काबिलियत के बजाय 'हम बनाम वे' को प्राथमिकता दी जाती है और किसी अयोग्य व्यक्ति को लीडर चुना जाता है, तो नतीजा बिल्कुल साफ होता है.' साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा, 'इस तरह की गलत नियुक्तियों में सार्वजनिक और निजी हितों के बीच अंतर नहीं किया जाता और सार्वजनिक भलाई के बजाय निजी फायदे को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए नियुक्ति करने वाले अधिकारियों पर नजर रखना, उनकी जांच करना और उन्हें जवाबदेह ठहराना मुश्किल या असंभव होता है.'