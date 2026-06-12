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FIFA World Cup 2026: साउथ कोरिया ने चेकिया के जबड़े से छीनी जीत, 15 मिनट में दागे 2 गोल, कौन रहा जीत का नायक?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच एकतरफा था, लेकिन दूसरा मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. पहले हाफ में इतनी कांटे की टक्कर थी कि गोल देखने के लिए आंखें तरस गईं, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एक के बाद एक गोल से मुकाबला तराजू पर आ गया. अंत में साउथ कोरिया ने इस मैच में 2-1 से जीत दर्ज की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:03 AM IST
FIFA World Cup 2026: साउथ कोरिया ने चेकिया के जबड़े से छीनी जीत, 15 मिनट में दागे 2 गोल, कौन रहा जीत का नायक?
Image Credit: Fifa WC 2026

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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