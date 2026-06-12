FIFA World Cup 2026: साउथ कोरिया ने चेकिया के जबड़े से छीनी जीत, 15 मिनट में दागे 2 गोल, कौन रहा जीत का नायक?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच एकतरफा था, लेकिन दूसरा मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. पहले हाफ में इतनी कांटे की टक्कर थी कि गोल देखने के लिए आंखें तरस गईं, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एक के बाद एक गोल से मुकाबला तराजू पर आ गया. अंत में साउथ कोरिया ने इस मैच में 2-1 से जीत दर्ज की. पहला गोल चेकिया की तरफ से आया था, जिसकी बराबरी साउथ कोरिया ने 8वें मिनट में ही कर ली. स्कोरबोर्ड का टांका बराबरी पर लाने के बाद साउथ कोरिया की हावी रही और कुछ ही मिनटों बाद दूसरा गोल दागकर धमाकेदार अंदाज में बढ़त हासिल की.
59वें मिनट में चेकिया ने पहले गोल से बढ़त बनाई थी. कौफल ने डेंजर एरिया में एक लंबा थ्रो फेंका और कप्तान लादिस्लाव क्रेजसी ने उछलकर छह-यार्ड बॉक्स के किनारे से हेडर लिया, जो गोलकीपर की समझ से परे नजर आया. 8वें मिनट के अंदर ही कोरिया ने वापसी की, टीम के ली कांग-इन ने एक शानदार थ्रू बॉल से चेक डिफेंस को तोड़ दिया, जिससे ह्वांग इन-बीओम बॉक्स में क्लियर हो गए और धमाकेदार गोल दागा.
76वें मिनट में चेकिया में फिर जश्न का माहौल उठा क्योंकि यूरोपियन्स ने बॉक्स में मिली एक खतरनाक फ्री-किक पर एक और हेडर से गोल किया, लेकिन जब जश्न से हटकर देखा तो रेफरी ने इसे गोल को ऑफसाइड करार दिया और मुकाबला बराबरी पर रहा. 79वें मिनट में साउथ कोरिया ने बढ़त हासिल कर जीत की नींव रख दी थी. ओह ह्योन-ग्यू ने ऊपर से एक शानदार गेंद क्लिप की और फ्लैंक से नीचे की तरफ ड्राइव किया और सब्स्टीट्यूट ओह के लिए स्क्वायर बनाते हुए इस गोल में अपना योगदान दिया.
1-1 की बराबरी के बाद साउथ कोरिया ने एक हैरान कर देने वाला बदलाव किया. कप्तान और स्टार खिलाड़ी ह्युंग-मिन सोन को मैदान से बाहर बुला लिया गया. वह काफी थके हुए लग रहे थे. उनके बाहर बैठने के बाद टीम के प्लेयर्स ने जिम्मा संभाला साउथ कोरिया इस जीत के साथ ग्रुप A में मैक्सिको के बराबर पहुंच चुकी है. अब इस टीम का अगला मुकाबला गुरुवार को 'एल ट्राई' (मैक्सिको) से होगा, जबकि चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा.
ये भी पढे़ं..
भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 कैसे देखें और स्ट्रीम करें
एक ही समय पर होने वाले कई ग्रुप-स्टेज मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.
लिंक: https://www.zee5.com/