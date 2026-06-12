FIFA World Cup 2026: साउथ कोरिया ने चेकिया के जबड़े से छीनी जीत, 15 मिनट में दागे 2 गोल, कौन रहा जीत का नायक?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच एकतरफा था, लेकिन दूसरा मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. पहले हाफ में इतनी कांटे की टक्कर थी कि गोल देखने के लिए आंखें तरस गईं, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एक के बाद एक गोल से मुकाबला तराजू पर आ गया. अंत में साउथ कोरिया ने इस मैच में 2-1 से जीत दर्ज की. पहला गोल चेकिया की तरफ से आया था, जिसकी बराबरी साउथ कोरिया ने 8वें मिनट में ही कर ली. स्कोरबोर्ड का टांका बराबरी पर लाने के बाद साउथ कोरिया की हावी रही और कुछ ही मिनटों बाद दूसरा गोल दागकर धमाकेदार अंदाज में बढ़त हासिल की.