दक्षिण कोरिया क्लब ने फुटबॉल को किया शर्मसार, खाली स्टेडियम में की ऐसी हरकत

सियोल: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की वजह से लंबे समय तक बंद रहने के बाद आखिरकार दक्षिण कोरिया में फुटबॉल वापस लौट आई है, स्टेडियम खाली रहने के कारण दक्षिण कोरियाई फुटबॉल क्लब एफसी सियोल ने इसका अनोखा इलाज तलाशा. क्लब ने अपने होम ग्राउंड की दर्शक दीर्घाओं को मानवीय पुतलों से भरकर समर्थकों की भारी भीड़ होने का अहसास अपने खिलाड़ियों को देने की कोशिश की. लेकिन क्लब का यह कदम उस समय दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो गया, जब असल में मौजूद दर्शकों का ध्यान इस बात की तरफ गया कि ये पुतले वास्तव में सेक्स डॉल्स हैं.

अब एफसी सियोल ने इस बात के लिए अपने समर्थकों से माफी मांगी है. क्लब का दावा है कि वे गलतफहमी और गड़बड़ी का शिकार हुए हैं, क्योंकि उन्हें सप्लायर ने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि इन डॉल्स का सेक्शुअल कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता. एफसी सियोल ने इंस्टाग्राम पर जारी किए अपने बयान में कहा, "हम अपने फैंस से माफी मांगते हैं. हमें बेहद खेद है." बयान में आगे कहा गया है,'हमारा इरादा इस कठिन समय में दिल हल्का करने के लिए कुछ करने का था. हम इस बात पर कड़ा विचार करेंगे कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं होने देना सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है.'

दरअसल सियोल एफसी और ग्वांगझू एफसी के बीच मुकाबले के दौरान दीर्घाओं में दर्शकों की जगह कार्डबोर्ड से बने कटआउट और पुतले बैठाए गए थे. साथ ही फैंस की तरफ से बनाए जाने वाले माहौल की भरपाई करने के लिए स्टेडियम की दीर्घाओं में संगीत चलाया गया था. एक वेबसाइट कोरियाबू का दावा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लोगों ने यह भी कहा है कि स्टेडियम में बैठाई गई डॉल्स के हाथ में पकड़े बैनर पर लाइव स्ट्रिमर बीजे कायरू का नाम लिखा हुआ था.

कायरू को ही इन डॉल्स का डिजाइन तैयार करने के पीछे की प्रेरणा माना जाता है. कोरियाबू के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक ने कहा कि इन डॉल्स को मंजूरी देने, लाने, कपड़े पहनाने और बैठाने की प्रक्रिया में सैकड़ों लोग शामिल रहे. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने इन पुतलों के दृश्यों पर सवाल उठाने की बात नहीं सोची.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020