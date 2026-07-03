Add Zee Business As A Preferred Source
App

16 साल बाद स्पेन ने जीता नॉकआउट मैच, ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंदकर प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

FIFA WORLD CUP 2026: स्पेन की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंद दिया. स्पेन ने इस तरह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है. स्पेन ने 16 साल में अपना पहला कोई फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीता है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 03, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:38 AM IST
16 साल बाद स्पेन ने जीता नॉकआउट मैच, ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंदकर प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
Image Credit: Photo Credit (AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली जल बोर्ड की चेतावनी! आप इन इलाकों में रहते हैं, तो अभी से पानी स्टोर कर लें
Delhi news36 min ago
2
India-Japan News in Hindi40 min ago
3
SS Rajamouli41 min ago
4
weather update1 hr ago
5
rashifal by ajay bhambi1 hr ago