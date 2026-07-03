16 साल बाद स्पेन ने जीता नॉकआउट मैच, ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंदकर प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

FIFA WORLD CUP 2026: स्पेन की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में ऑस्ट्रिया को 3-0 से रौंद दिया. स्पेन ने इस तरह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है. स्पेन ने 16 साल में अपना पहला कोई फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीता है. स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2010 के फाइनल के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कोई नॉकआउट मैच जीता है. स्पेन ने गुरुवार को लॉस एंजिल्स में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में ऑस्ट्रिया को 3-0 से पीट दिया. इस मैच में मिकल ओयार्जाबेल ने दो गोल किए और पेड्रो पोरो ने एक गोल किया.
2010 की चैंपियन टीम स्पेन ने मार्क कुकुरेला की मदद से आधे घंटे का खेल होने से पहले ही गोल करने का मौका बनाया था. मार्क कुकुरेला ने छह मिनट बाद ही मिकल ओयार्जाबेल को गोल करने का मौका दिया और स्पेन ने 1-0 से बढ़त बना ली. मार्क कुकुरेला फिर से अहम भूमिका में दिखे. उन्होंने दूसरे गोल के लिए एलेक्स बाएना को एक जरूरी पास दिया, जिन्होंने फिर पेड्रो पोरो को क्रॉस दिया. बाद में दूसरे हाफ में, मार्क कुकुरेला के बाएं तरफ से दिए गए वाइड क्रॉस पर मिकल ओयार्जाबेल को फिर से मौका मिला और इस स्टार ने ऑस्ट्रियाई गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लागे को आसानी से छकाते हुए गोल किया और स्पेन की जीत पक्की कर दी.
मिकल ओयार्जाबेल ने दो गोल किए और पेड्रो पोरो ने एक गोल किया, जिससे 2010 की वर्ल्ड कप विजेता टीम ने अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश जारी रखी. राउंड ऑफ 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली पुर्तगाली टीम कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में क्रोएशियाई टीम का सामना कर रही है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने आसानी से प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इस मैच में स्पेन ने शुरू से आखिर तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और शानदार पासिंग, लगातार दबाव बनाने और आक्रामक खेल से ऑस्ट्रिया को पस्त कर दिया.
स्पेन ने मैच में कुल 23 शॉट लिए, जिनमें से 10 टारगेट पर थे और उनका 'एक्सपेक्टेड गोल्स' स्कोर 2.84 रहा, जबकि ऑस्ट्रिया सिर्फ पांच बार ही प्रयास कर पाया और गोलकीपर को कोई खास चुनौती नहीं दे सका. स्पेन ने मैच की शुरुआत से ही कंट्रोल अपने हाथ में रखा, बॉल पर कब्जा बनाए रखा और लामिन यमल व एलेक्स बाएना के जरिए बार-बार ऑस्ट्रिया के डिफेंस पर दबाव बनाया. मार्क कुकुरेला भी बाईं ओर से काफी असरदार रहे और बाएना के साथ मिलकर लगातार खतरनाक मौके बनाते रहे.