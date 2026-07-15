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स्पेन ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, 96 साल में पहली बार हुआ ऐसा, 'क्लीन शीट' क्रांति के आगे फेल किलियन एम्बाप्पे

FIFA World Cup 2026 Spain vs France: स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में एंट्री मार ली है. मिकेल ओयारज़ाबल और पेड्रो पोरो के गोलों के साथ स्पेन ने एक ही वर्ल्ड व कप में 6 क्लीन शीट रखने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:52 PM IST
स्पेन ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, 96 साल में पहली बार हुआ ऐसा, 'क्लीन शीट' क्रांति के आगे फेल किलियन एम्बाप्पे
Image Credit: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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