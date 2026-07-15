स्पेन ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, 96 साल में पहली बार हुआ ऐसा, 'क्लीन शीट' क्रांति के आगे फेल किलियन एम्बाप्पे

FIFA World Cup 2026 Spain vs France: स्पेन ने बुधवार (15 जुलाई) को डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में दिग्गज फ्रांस को 2-0 से हरा दिया. इसके साथ ही स्पेन की टीम ने 2010 के बाद पहली बार फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है. दूसरी ओर, फ्रांस की टीम लगातार तीसरी बार खिताबी मुकाबले में नहीं पहुंच पाई. उनसे 2018 में खिताब जीता था और 2022 में अर्जेंटीना से फाइनल में हार मिली थी. स्पेन ने आधुनिक युग के आइकन किलियन एम्बाप्पे की अगुवाई वाली खतरनाक फ्रांसीसी टीम को गोल नहीं करने दिया. अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा
स्पेन के रक्षात्मक कौशल और सटीक प्रहार फ्रांसीसी टीम को पछाड़ने के लिए काफी थे. मिकेल ओयारजाबल ने पेनल्टी स्पॉट से गोल किया, जबकि पेड्रो पोरो ने 58वें मिनट में गेंद को नेट में डालकर इस शानदार जीत पर मुहर लगा दी. एक बार फिर स्पेन ने अपनी 'क्लीन शीट' बरकरार रखी और फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया.
इस वर्ल्ड कप में यह छठी बार था जब स्पेन ने एक भी गोल नहीं खाया, जिससे वह एक ही वर्ल्ड कप संस्करण में छह क्लीन शीट रखने वाली इतिहास की पहली टीम बन गई. गोलकीपर उनाई सिमोन ने सेमीफाइनल में चार और महत्वपूर्ण बचाव करके टूर्नामेंट में अपनी छठी क्लीन शीट पूरी की. स्पेन के कोच लुइस डी ला फुएंते ने अपने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा, ''वे दुनिया की सबसे अच्छी टीम का सामना कर रहे थे.''
मैच के दौरान लामिन यामल ने तब पेनल्टी अर्जित की जब एस्टन विला के डिफेंडर लुकास डिग्ने ने गेंद पर कब्जा करने की कोशिश में उन्हें बॉक्स के अंदर किक मार दी थी. रेफरी ने तुरंत पेनल्टी का इशारा किया और ओयारजाबल ने गोल करके स्पेन का खाता खोला. इस गोल के साथ ला रोहा वर्ल्ड कप इतिहास में पेनल्टी से सबसे अधिक गोल (17) करने वाली टीम बन गई, जिसने इंग्लैंड और फ्रांस (16 गोल) को पीछे छोड़ दिया.
आंकड़ों के लिहाज से स्पेन के पास लक्ष्य पर केवल दो शॉट थे और उसने दोनों को गोल में बदल दिया, जबकि फ्रांस ने चार प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली. फ्रांस को इस बात का मलाल रहेगा कि एम्बाप्पे लक्ष्य पर एक भी शॉट नहीं लगा पाए और उनके तीनों प्रयास निशाने से बाहर रहे. हार के बाद एम्बाप्पे ने स्वीकार किया, ''स्पेन एक ऐसी टीम है जिसे खेल और गेंद पर नियंत्रण रखना पसंद है. हमने उन्हें वही करने दिया. जब आप स्पेन के खेल के तरीके को नहीं बदलते, तो जीतना मुश्किल होता है.''
स्पेन ने अब मार्च 2024 से निर्धारित समय में अपने अजेय क्रम को 37 मैचों (28 जीत और नौ ड्रॉ) तक बढ़ा दिया है. इस हार ने फ्रांस के लगातार छह वर्ल्ड कप जीत के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ दिया और फाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को भी खत्म कर दिया. स्पेन अब रविवार को न्यूयॉर्क में अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा.