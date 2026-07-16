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Analysis: क्या है स्पेन की ताकत? 16 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने के करीब, फाइनल में क्या होगा गेमप्लान?

Spain FIFA world cup 2026 Final: स्पेन की फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है. फ्रांस को 2-0 से हराकर स्पेन अब 2010 के बाद अपना दूसरा खिताब जीतने के करीब है. हम आपको यहां स्पेन की ताकत और फाइनल में संभावित गेमप्लान के बारे में यहां बता रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 05:46 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:46 AM IST
Analysis: क्या है स्पेन की ताकत? 16 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने के करीब, फाइनल में क्या होगा गेमप्लान?
Image Credit: स्पेन की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खेलेगी. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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