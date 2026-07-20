रोनाल्डो, एम्बाप्पे और मेसी... स्पेन ने जिन-जिनको पीटा सब 'फुटबॉल के डॉन' ही थे, चैंपियन बनने की पूरी कहानी

Spain Football Team: मैच एक या दो खिलाड़ियों के दम पर जीता जा सकता है, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए पूरी टीम को उम्दा प्रदर्शन करना होता है. स्पेन की फुटबॉल टीम ने इसको साबित कर दिखाया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सफर में उनके रास्ते में फुटबॉल के कई धुरंधर आए, लेकिन स्पेन ने अपने खेल पर ध्यान दिया और विरोधियों के परखच्चे उड़ा दिए. फिल्म KGF का एक डायलॉग है? जब रॉकी भाई बोलते हैं- ''10-12 लुक्खे लोगों को ठोककर डॉन नहीं बना हूं मैं... मैंने जिन-जिनको मारा, सब डॉन ही थे.'' इस वर्ल्ड कप में स्पेन की कहानी बिल्कुल ऐसी ही रही.
फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि चैंपियन बनने के लिए बड़े खिलाड़ियों वाली टीमों को हराना पड़ता है. स्पेन ने इस कहावत को 2026 फीफा वर्ल्ड कप में सच साबित कर दिया. नॉकआउट चरण में स्पेन के सामने जिन टीमों ने चुनौती पेश की, उनमें दुनिया के सबसे बड़े सितारे शामिल थे. पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल, फिर किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस और आखिर में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना. लेकिन हर मुकाबले में स्पेन ने दिखाया कि अब फुटबॉल सिर्फ सुपरस्टार्स का नहीं, बल्कि बेहतरीन टीमवर्क का खेल है.
स्पेन ने अपने नॉकआउट अभियान की शुरुआत राउंड ऑफ-16 में पुर्तगाल के खिलाफ की. यह मुकाबला सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच नहीं था, बल्कि अनुभवी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नई पीढ़ी के स्टार लामिन यमाल की भी टक्कर थी. रोनाल्डो गोल करने में नाकाम रहे और स्पेन ने 1-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. इस हार के साथ रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया.
क्वार्टर फाइनल में स्पेन के सामने बेल्जियम की चुनौती थी. बेल्जियम को 2-1 से हराकर स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. इस मैच में स्पेन की मिडफील्ड और अटैक दोनों ने शानदार तालमेल दिखाया, जिससे टीम का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ.
इसके बाद सेमीफाइनल में सामने थी फ्रांस, जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे थे. माना जा रहा था कि एम्बाप्पे अपनी रफ्तार और गोल स्कोरिंग क्षमता से स्पेन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेनिश डिफेंस ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया. शानदार रणनीति के दम पर स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया और 2010 के बाद पहली बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की.
फाइनल से पहले तक अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी शानदार फॉर्म में थे. 8 गोल दागकर उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था. ऐसा लगा कि स्पेन के खिलाफ भी वो मैजिक दिखाएंगे, लेकिन उन्हें तो हिलने का भी मौका नहीं मिला. पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर थीं. एक तरफ मेसी अपने करियर का यादगार अंत करना चाहते थे तो दूसरी तरफ स्पेन नई पीढ़ी के साथ इतिहास रचने निकला था. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन स्पेन ने अनुशासित खेल दिखाते हुए 1-0 से जीत हासिल की और विश्व चैंपियन बनने का गौरव अपने नाम कर लिया.
इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसका सामूहिक प्रदर्शन रहा. लामिन यमाल, निको विलियम्स, पेड्री, गावी और गोलकीपर उनाई सिमोन जैसे खिलाड़ियों ने हर मैच में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. टीम ने सिर्फ आक्रमण में ही नहीं, बल्कि डिफेंस में भी कमाल का प्रदर्शन किया और बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ियों को बेअसर कर दिया.