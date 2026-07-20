रोनाल्डो, एम्बाप्पे और मेसी... स्पेन ने जिन-जिनको पीटा सब 'फुटबॉल के डॉन' ही थे, चैंपियन बनने की पूरी कहानी

Spain Football Team: मैच एक या दो खिलाड़ियों के दम पर जीता जा सकता है, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए पूरी टीम को उम्दा प्रदर्शन करना होता है. स्पेन की फुटबॉल टीम ने इसको साबित कर दिखाया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सफर में उनके रास्ते में फुटबॉल के कई धुरंधर आए, लेकिन स्पेन ने अपने खेल पर ध्यान दिया और विरोधियों के परखच्चे उड़ा दिए. फिल्म KGF का एक डायलॉग है? जब रॉकी भाई बोलते हैं- ''10-12 लुक्खे लोगों को ठोककर डॉन नहीं बना हूं मैं... मैंने जिन-जिनको मारा, सब डॉन ही थे.'' इस वर्ल्ड कप में स्पेन की कहानी बिल्कुल ऐसी ही रही.