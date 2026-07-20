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रोनाल्डो, एम्बाप्पे और मेसी... स्पेन ने जिन-जिनको पीटा सब 'फुटबॉल के डॉन' ही थे, चैंपियन बनने की पूरी कहानी

Spain Football Team: फुटबॉल में अक्सर कहा जाता है कि चैंपियन बनने के लिए बड़े खिलाड़ियों वाली टीमों को हराना पड़ता है. स्पेन ने इस कहावत को 2026 फीफा वर्ल्ड कप में सच साबित कर दिया. नॉकआउट चरण में स्पेन के सामने जिन टीमों ने चुनौती पेश की, उनमें दुनिया के सबसे बड़े सितारे शामिल थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:59 PM IST
रोनाल्डो, एम्बाप्पे और मेसी... स्पेन ने जिन-जिनको पीटा सब 'फुटबॉल के डॉन' ही थे, चैंपियन बनने की पूरी कहानी
Image Credit: स्पेन के चैंपियन बनने की पूरी कहानी (AP Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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