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गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल बगल से गुजर रही महिला को घूरा, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का ये अवतार हुआ VIRAL

स्पेन फुटबॉल टीम के कप्तान रोड्री इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनकी एक छुट्टियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ भी थामे हुए हैं, लेकिन रोड्री का ध्यान अचानक पास से गुजर रही एक महिला की ओर भी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:27 PM IST
गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल बगल से गुजर रही महिला को घूरा, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का ये अवतार हुआ VIRAL
Image Credit: गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल बगल से गुजर रही महिला को घूरा, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का ये अवतार हुआ VIRAL (@NOT_MOTD/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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