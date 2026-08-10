/गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल बगल से गुजर रही महिला को घूरा, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का ये अवतार हुआ VIRAL

स्पेन के स्टार मिडफील्डर और 2026 FIFA वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोड्री इन दिनों फुटबॉल के मैदान से दूर छुट्टियां मना रहे हैं. हालांकि, मैदान से बाहर भी वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. रोड्री की छुट्टियों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी तुलना इंटरनेट के सबसे चर्चित मीम्स में से एक ‘डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड’ से की जा रही है. आइए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है.
ये वायरल तस्वीर रोड्री की इबीसा वेकेशन की बताई जा रही है. इसमें वो अपनी लंबे समय से पार्टनर लॉरा इग्लेसियास के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल साथ चल रहे हैं. लेकिन तस्वीर में रोड्री का ध्यान अचानक पास से गुजर रही एक महिला की ओर जाता हुआ दिखाई देता है. बस यही वो नजारा था, जिसने फैंस का ध्यान खींचा और देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया की सनसनी बन गई.
रोड्री के इस अंदाज ने 2015 में वायरल हुए मशहूर ‘डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड’ मीम की याद ताजा कर दी है. उस मूल तस्वीर में एक युवक अपनी पार्टनर के साथ चलते हुए पीछे से गुजर रही दूसरी महिला की ओर मुड़कर देखता है, जबकि उसकी पार्टनर उसे हैरानी और नाराजगी से देखती है. देखते ही देखते यह तस्वीर इंटरनेट के सबसे लोकप्रिय मीम्स में शामिल हो गई थी.
रोड्री की तस्वीर सामने आने के बाद फैंस ने भी मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने उनके इस अंदाज की तुलना मैदान पर उनकी मशहूर ‘स्कैनिंग’ क्षमता से की. रोड्री एक डिफेंसिव मिडफील्डर हैं और उनकी खासियत मैदान पर आसपास के खिलाड़ियों और विरोधियों की स्थिति को तेजी से समझना है. वो इसी क्षमता के जरिए पासिंग लेन तैयार करते हैं और अपने साथियों को आक्रमण में आगे बढ़ने का मौका देते हैं. इसलिए फैंस ने मजाक में कहा कि रोड्री मैदान की तरह छुट्टियों में भी अपने आसपास की ‘स्कैनिंग’ कर रहे हैं.
रोड्री की यह तस्वीर ऐसे समय में वायरल हुई है, जब उनके क्लब भविष्य को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है. स्पेन और मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर को रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों से जोड़ा जा चुका है. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, बार्सिलोना ने रोड्री को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई है, जबकि रियल मैड्रिड के साथ भी उनके नाम की चर्चा रही है.
रोड्री के लिए 2026 FIFA वर्ल्ड कप बेहद खास रहा. उनकी कप्तानी में स्पेन ने अर्जेंटीना को फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद 1-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता. स्पेन पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा और फाइनल में फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल किया. टीम ने पूरे मुकाबले में गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखा.
स्पेन की इस ऐतिहासिक जीत में रोड्री की भूमिका बेहद अहम रही. उन्होंने मिडफील्ड को नियंत्रित करने, गेंद पर कब्जा बनाए रखने और टीम के खेल की गति तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें FIFA वर्ल्ड कप 2026 का 'गोल्डन बॉल' अवॉर्ड भी मिला. टूर्नामेंट में उन्होंने 753 पास पूरे किए और उनकी पासिंग सटीकता 94 प्रतिशत रही. गोल या असिस्ट नहीं करने के बावजूद खेल को नियंत्रित करने और स्पेन की रणनीति को लागू करने में उनकी भूमिका इतनी प्रभावशाली रही कि उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया.