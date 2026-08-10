/गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल बगल से गुजर रही महिला को घूरा, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का ये अवतार हुआ VIRAL

रोड्री की तस्वीर सामने आने के बाद फैंस ने भी मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने उनके इस अंदाज की तुलना मैदान पर उनकी मशहूर ‘स्कैनिंग’ क्षमता से की. रोड्री एक डिफेंसिव मिडफील्डर हैं और उनकी खासियत मैदान पर आसपास के खिलाड़ियों और विरोधियों की स्थिति को तेजी से समझना है. वो इसी क्षमता के जरिए पासिंग लेन तैयार करते हैं और अपने साथियों को आक्रमण में आगे बढ़ने का मौका देते हैं. इसलिए फैंस ने मजाक में कहा कि रोड्री मैदान की तरह छुट्टियों में भी अपने आसपास की ‘स्कैनिंग’ कर रहे हैं.