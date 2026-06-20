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Spain vs Saudi Arabia: स्पेन की धमाकेदार वापसी, अर्जेंटीना-उरुग्वे को चौंकाने वाली सऊदी अरब को बुरी तरह रौंदा

स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली धमाकेदार जीत दर्ज की. मिकेल ओयारजाबाल ने दो गोल और एक असिस्ट के साथ 44 साल पुराना रिकॉर्ड दोहराया, जबकि युवा सनसनी लामिन यमाल स्पेन के सबसे कम उम्र के स्कोरर बने.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 12:40 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:40 AM IST
Spain vs Saudi Arabia: स्पेन की धमाकेदार वापसी, अर्जेंटीना-उरुग्वे को चौंकाने वाली सऊदी अरब को बुरी तरह रौंदा
Image Credit: स्पेन ने सऊदी अरब को हरा दिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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