FIFA World Cup 2026 Spain vs Saudi Arabia: स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार वापसी करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से रौंद दिया. पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराकर और मौजूदा टूर्नामेंट में उरुग्वे को ड्रॉ पर रोककर सऊदी अरब ने सनसनी मचा दी थी. आज स्पेन ने उसकी टीम को तहस-नहस कर दिया. टीम के लिए मिकेल ओयारजाबाल ने शुरुआत में दो गोलकर सनसनी मचा दी. इसके बाद युवा सनसनी यामिन लमान ने एक गोल किया. सऊदी के हसन अल-तम्बक्ती ने एक आत्मघाती गोल किया. इस शानदार जीत के साथ स्पेन को कीमती तीन अंक मिले हैं और टीम बेहतरीन गोल अंतर के साथ ग्रुप H के शीर्ष पर पहुंच गई है.
सऊदी अरब के खिलाफ पहले हाफ के दबदबे वाले प्रदर्शन के दौरान स्पेनिश फॉरवर्ड मिकेल ओयारजाबाल ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है. उन्होंने मैच के शुरुआती 25 मिनटों के भीतर ही दो शानदार गोल किए और एक अन्य गोल में मदद (असिस्ट) की. इसके साथ ही वह 1966 के बाद से वर्ल्ड कप मैच में इतनी जल्दी तीन गोलों में सीधे तौर पर शामिल होने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.
स्पेन की टीम अपने दूसरे ग्रुप मैच में एक ऐसा प्रदर्शन करने के भारी दबाव में उतरी थी जो टूर्नामेंट में उनकी दावेदारी को मजबूती से पेश करे. पिछले मैच में केप वर्दे के खिलाफ 0-0 के निराशाजनक परिणाम ने संगठित रक्षापंक्ति (डिफेंस) को तोड़ने की उनकी क्षमता पर कई सवाल खड़े कर दिए थे. कोच लुइस डी ला फुएंते ने इस स्थिति को देखते हुए शुरुआती लाइनअप में अधिक रचनात्मकता लाते हुए कई बदलाव किए, और इन बदलावों का परिणाम तुरंत देखने को मिला.
मैच की पहली सीटी बजते ही स्पेन ने खेल और गेंद पर अपना पूरा नियंत्रण (पजेशन) बना लिया और लगातार खतरनाक मौके बनाए. सऊदी अरब, जिसने अपने पिछले मैचों में काफी लचीलापन दिखाया था, उसके लिए स्पेन के हमलावर खिलाड़ियों की तेज गति और उनके सटीक तालमेल का सामना करना बेहद मुश्किल हो गया. खेल बहुत जल्दी खुल गया और विशेष रूप से एक खिलाड़ी ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया.
मैच के 10वें मिनट में ही स्पेन को पहली बड़ी सफलता मिली. मिकेल ओयारजाबाल ने एक सटीक क्रॉस दिया, जिसे युवा स्टार लैमिन यमल ने गोल में तब्दील कर अपना पहला वर्ल्ड कप गोल दागा और स्पेन को बढ़त दिला दी. इसके बाद 21वें मिनट में ओयारजाबाल ने खुद एक बेहतरीन फिनिश के साथ गेंद को नेट में पहुंचाया. ठीक तीन मिनट बाद यानी 24वें मिनट में उन्होंने अपना दूसरा गोल दागकर आधे घंटे से पहले ही स्कोर 3-0 कर दिया.
25 मिनट के भीतर तीन गोलों में योगदान देना वर्ल्ड कप के मंच पर एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है. 1966 में डेटा रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से यह कारनामा करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हंगरी के लास्जलो फजेकस (Laszlo Fazekas) हैं. फजेकस ने 1982 के वर्ल्ड कप में अल सल्वाडोर के खिलाफ हंगरी की ऐतिहासिक 10-1 की जीत के दौरान मैच के शुरुआती चरणों में एक गोल और दो असिस्ट किए थे.
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