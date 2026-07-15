खिताब के थे दावेदार, स्पेन ने सेमीफाइनल में उतार दिया फ्रांस का बुखार... ये 3 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

लामिन यमाल ने जो कहा था, वो कर दिखाया. जी हां, 18 साल के खिलाड़ी ने बड़े मैच से पहले ही फ्रांस को धमका दिया था कि इस मुकाबले में बाजी तो हम ही मारेंगे. हुआ भी कुछ ऐसा ही. अगर आप स्कोर देखेंगे तो उसमें लामिन यमाल का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन 18 साल के युवा सनसनी ने 90 मिनट तक मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया. यमाल ने गोल करने के कई मौके बनाए. स्पेन का पहला गोल भी उन्हीं के कारण आया. 20वें मिनट में उन्होंने फ्रांस के डिफेंडर से बड़ी गलती करवाई और पेनल्टी जीतने में कामयाब रहे. दूसरे गोल में भी यमाल की भूमिका रही. उन्हें आखिरी मिनटों में एक शानदार गोल भी दागा, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया.