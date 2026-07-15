खिताब के थे दावेदार, स्पेन ने सेमीफाइनल में उतार दिया फ्रांस का बुखार... ये 3 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का सफर समाप्त हो चुका है. पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने जबरदस्त खेल दिखाकर एम्बाप्पे की टीम को 2-0 से रौंद दिया और 16 साल बाद विश्व कप के फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. अब स्पेन की टीम अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से फाइनल में भिड़ेगी. बड़ा सवाल ये है कि इस साल खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही फ्रांस को सेमीफाइनल में हुआ क्या? क्योंकि स्पेन के आगे उन्होंने इस मैच में पूरी तरह से घुटने टेक दिए.
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल तक फ्रांस की टीम दहाड़ रही थी. कई एक्स्पर्ट्स उन्हें खिताब जीतने के प्रबल दावेदार भी मान रहे थे, लेकिन स्पेन ने सेमीफाइनल में पूरी ताकत झोंकते हुए फ्रांस के होश उड़ा दिए. टूर्नामेंट में 8 गोल दागने वाले फ्रेंच स्टार किलियन एम्बाप्पे इस मैच में बिल्कुल छाप नहीं छोड़ सके. पूरे मैच में स्पेन का दबदबा रहा.
स्पेन की टीम इस अहम मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ उतरी थी. उनका डिफेंस तो पहले से मजबूत था, फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार अटैकिंग खेल भी दिखाया. स्पैनिश टीम लगातार प्रहार करती रही और फ्रांस के पास उन्हें रोकने का कोई प्लान नहीं था. स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप में दूसरी बार फाइनल में पहुंचाने में इन 3 खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा.
लामिन यमाल
लामिन यमाल ने जो कहा था, वो कर दिखाया. जी हां, 18 साल के खिलाड़ी ने बड़े मैच से पहले ही फ्रांस को धमका दिया था कि इस मुकाबले में बाजी तो हम ही मारेंगे. हुआ भी कुछ ऐसा ही. अगर आप स्कोर देखेंगे तो उसमें लामिन यमाल का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन 18 साल के युवा सनसनी ने 90 मिनट तक मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया. यमाल ने गोल करने के कई मौके बनाए. स्पेन का पहला गोल भी उन्हीं के कारण आया. 20वें मिनट में उन्होंने फ्रांस के डिफेंडर से बड़ी गलती करवाई और पेनल्टी जीतने में कामयाब रहे. दूसरे गोल में भी यमाल की भूमिका रही. उन्हें आखिरी मिनटों में एक शानदार गोल भी दागा, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया.
मिकेल ओयारजाबल
फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में मिकेल ओयारजाबल की गोल से ही स्पेन ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत की. 22वें मिनट में पेनल्टी को गोल में तब्दील कर उन्होंने स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई. इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि कई बड़े-बड़े धुरंधर भी पेनल्टी चूक गए हैं, लेकिन ओयारजाबल ने अपने दिमाग को शांत रखा और शानदार गोल दागकर फ्रांस को जोरदार झटका दिया. ओयारजाबल ने अपने वर्ल्ड कप करियर का 5वां गोल दागा.
पेड्रो पोरो
58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने शानदार फिनिश कर स्पेन को 2-0 से आगे कर दिया और फ्रांस की हार लगभग तय हो गई. स्पेन की इस जीत में पेड्रो पोरो का सबसे अहम योगदान रहा. उन्होंने कई बार टारगेट पर हिट किया और गोल करने का मौका बनाया.
मजबूत फ्रांस को रौंदकर स्पेन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं और इस टीम को हल्के में लेने की गलती भारी पड़ सकती है. स्पेन ने दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. 2010 में ये टीम फाइनल में पहुंची थी और नीदरलैंड्स को हराकर पहला खिताब भी जीता था. 16 साल से स्पेन दूसरी बार चैंपियन बनने का ख्वाब देख रहा है. अब वो ऐसा करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं.