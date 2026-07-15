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खिताब के थे दावेदार, स्पेन ने सेमीफाइनल में उतार दिया फ्रांस का बुखार... ये 3 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल तक फ्रांस की टीम दहाड़ रही थी. कई एक्स्पर्ट्स उन्हें खिताब जीतने के प्रबल दावेदार भी मान रहे थे, लेकिन स्पेन ने सेमीफाइनल में पूरी ताकत झोंकते हुए फ्रांस के होश उड़ा दिए. टूर्नामेंट में 8 गोल दागने वाले फ्रेंच स्टार किलियन एम्बाप्पे इस मैच में बिल्कुल छाप नहीं छोड़ सके.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 03:22 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:22 AM IST
खिताब के थे दावेदार, स्पेन ने सेमीफाइनल में उतार दिया फ्रांस का बुखार... ये 3 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
Image Credit: (AP Photo) खिताब के थे दावेदार, स्पेन ने सेमीफाइनल में उतार दिया फ्रांस का बुखारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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