/FIFA 2026: केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, भारत में जमकर मना स्पेन की वर्ल्ड कप जीत का जश्न, सड़कों पर हुई आतिशबाजी

स्पेन ने रविवार देर रात अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से जीत दर्ज करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस स्पेन की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया.
न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में तनावपूर्ण और कड़े मुकाबले वाले 90 मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद, टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में गतिरोध तोड़ा. इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिले बॉल को कंट्रोल किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गोल दागा. इसी के साथ 'ला रोजा' (स्पेन की टीम) ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया.
स्पेन की वर्ल्ड कप जीत के बाद भारत में जमकर जश्न मना है. केरल से लेकर महाराष्ट्र तक स्पेन के फैंस सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी करने लगे. FIFA वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में स्पेन की जीत पर पश्चिम बंगाल में एक फैन ने कहा, 'स्पेन ने अच्छा खेलकर मैच जीता है, जो अच्छा खेलता है वही चैंपियन बनता है. स्पेन के लिए शुभकामनाएं.' गुवाहाटी में एक फुटबॉल फैन ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं, हमें उम्मीद थी कि स्पेन जीतेगा और स्पेन जीत गया.'
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच के बारे में बात करते हुए, पूर्व भारतीय फुटबॉलर मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने कहा, 'स्पेन और अर्जेंटीना दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं और दोनों में बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. अर्जेंटीना के पास मेसी हैं, जिनका खेलने का अंदाज़ अमेरिकी है. मुझे उम्मीद है कि अर्जेंटीना अच्छा खेलेगा. स्पेन की टीम एकजुट है.उनके खेलने का अंदाज़ बहुत शानदार है.आज का मैच बहुत कड़ा और रोमांचक होगा... मैं मेसी का समर्थन करता हूं, लेकिन स्पेन की टीम भी बेहतरीन और एकजुट है.'
यह जीत स्पेन के लिए एक शानदार टूर्नामेंट का अंत थी. यह टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और साल 2010 की अपनी ऐतिहासिक सफलता के बाद दूसरा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया. अर्जेंटीना ने चार साल पहले साल 2022 में कतर में खिताब जीता था, लेकिन इस बार 'मेसी एंड कंपनी' खिताब के बेहद करीब आकर चूक गई.