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LIVE मैच में बड़ा हादसा: आसमान से सीधे मैदान पर गिरा 'स्पाइडर-कैम', बाल-बाल बची खिलाड़ियों की जान

Spider-cam Crash in Hungary vs Kazakhstan Match: हंगरी बनाम कजाकिस्तान मैच के दौरान मैदान पर स्पाइडरकैम गिरने से बड़ा हादसा टला. यह घटना हंगरी के नाग्यर्डेई स्टेडियम में हुई, जहां मौजूद एक कैमरा-पर्सन इस बड़े हादसे में बाल-बाल बच गया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 10, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:23 PM IST
LIVE मैच में बड़ा हादसा: आसमान से सीधे मैदान पर गिरा 'स्पाइडर-कैम', बाल-बाल बची खिलाड़ियों की जान
Image Credit: लाइव फुटबॉल मैच में स्पाइडर-कैम गिरने से अफरातफरी मच गई.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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