LIVE मैच में बड़ा हादसा: आसमान से सीधे मैदान पर गिरा 'स्पाइडर-कैम', बाल-बाल बची खिलाड़ियों की जान

Spider-cam Crash in Hungary vs Kazakhstan Match: हंगरी और कजाकिस्तान के बीच खेले गए एक दोस्ताना फुटबॉल मैच के दौरान अफरा-तफरी मच गई. लाइव मैच के दौरान स्टेडियम के ऊपर तारों से लटका एक स्पाइडर-कैम अचानक पिच पर आ गिरा. यह घटना हंगरी के नाग्यर्डेई स्टेडियम में हुई, जहां मौजूद एक कैमरा-पर्सन इस बड़े हादसे में बाल-बाल बच गया. बता दें कि ये दोनों टीमें 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं.
बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हंगरी के मीडिया ने बताया कि मैच के पहले हाफ के बीच में ही स्पाइडर-कैम से धुआं निकलने लगा था क्योंकि आग लगने के कारण उसे सहारा देने वाली एक केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी. जमीन से 20 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लटका यह कैमरा अचानक नीचे गिरा और हंगरी के वॉर्म-अप क्षेत्र के पास टचलाइन के ठीक अंदर लैंड हुआ, जिससे खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.
A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026
राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। जब इस स्थिति को संभाला जा रहा था, तब 26वें मिनट में खिलाड़ियों ने 'ड्रिंक्स ब्रेक' लिया. खेल दोबारा शुरू होने पर हंगरी ने कजाकिस्तान को 3-1 से मात दी, जिसमें लिवरपूल के मिडफील्डर डोमिनिक सोबोस्लाई ने भी शानदार गोल किया.
इसी बीच, फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे होगा, जिसमें मेक्सिको की टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी. 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट के पहले दिन दो मैच खेले जाएंगे, जिसमें दूसरा मुकाबला साउथ कोरिया और चेक गणराज्य के बीच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे होगा.
यह वर्ल्ड कप तीन देशों - अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और अंतिम मुकाबला यानी फाइनल भारतीय समयानुसार 20 जुलाई को न्यूयॉर्क (न्यू जर्सी) के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार विस्तारित प्रारूप के कारण कुल 104 मैच खेले जाएंगे.