Sania Mirza ने मांगा बेटे के लिए वीजा, खेल मंत्रालय ने खटखटाया ब्रिटिश सरकार का दरवाजा

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) से पहले इंग्लैंड में कई बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने के लिए टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के दो साल के बेटे के वीजा के लिए खेल मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है.

बता दें कि इसी साल जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) से पहले सानिया (Sania Mirza) को छह जून से नाटिंघम ओपन, 14 जून से बर्मिघम ओपन, 20 जून से ईस्टबोर्न ओपन और 28 जून से विम्बलडन में भाग लेना है. लेकिन वो एक महीने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए अपने छोटे से बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकतीं.

Ministry of Youth Affairs & Sports has approached the UK govt, through Ministry of External Affairs, to grant a visa to son of tennis player Sania Mirza, so she can take him with her while she participates in competitions in United Kingdom, ahead of Tokyo Olympics

