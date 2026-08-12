TTFI Suspended: खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द

Sports Ministry Suspends Table Tennis Federation of India: खेल मंत्रालय ने बुधवार (12 अगस्त) को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) की मान्यता को निलंबित कर दिया है. मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्था के भीतर शासन और कामकाज से जुड़ी गंभीर समस्याओं का हवाला देते हुए यह कड़ा कदम उठाया है. भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से कहा है कि वह देश में टेबल टेनिस के प्रशासन की देखरेख के लिए एक तदर्थ (ad-hoc) समिति का गठन करे.
भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित समिति तब तक काम करेगी जब तक कि महासंघ में शासन की एक उचित और सही संरचना दोबारा स्थापित नहीं हो जाती. इस निलंबन का एक बड़ा कारण TTFI द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव कराने में विफल रहना था.
मंत्रालय के अनुसार, महासंघ को पहले एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था, लेकिन उसका जवाब असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. मंत्रालय ने IOA को निर्देश दिया है कि वह एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) के साथ विचार-विमर्श करे.
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि IOA, अंतरराष्ट्रीय संस्था (ITTF) की सलाह से एक आंतरिक नियामक तंत्र बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. इसमें एक तदर्थ समिति बनाना भी शामिल है. यह तब तक जिम्मेदारी निभाएगी जब तक TTFI में कानूनी रूप से गठित शासन ढांचा वापस नहीं आ जाता.
TTFI पिछले कुछ समय से गलत कारणों से सुर्खियों में रहा है. जून में स्टार पैडलर मनिका बत्रा ने आरोप लगाया था कि महासंघ ने एशियाई खेलों के लिए टीम चुनते समय अपने ही संविधान का उल्लंघन किया है. 31 वर्षीय बत्रा को आइची-नागोया एशियाई खेलों के लिए घोषित 10 सदस्यीय दल में केवल एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रखा गया था.
मनिका बत्रा का दावा है कि जहां TTFI ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चयन प्रक्रिया 'पूरी तरह से नियमों के अनुसार' थी, वहीं उनके पास मौजूद दस्तावेजों से पता चला कि टीम का फैसला नौ सदस्यीय चयन समिति ने किया था. बत्रा के अनुसार, यह TTFI संविधान के अनुच्छेद 24(C)(j) के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी उप-समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं हो सकते.