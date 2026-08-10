/कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत क्यों रो पड़ी थीं मीराबाई चानू? PM मोदी से सुनाया वो किस्सा, जिसका घाव अभी तक नहीं भरा

भारत की 'गोल्डन लेडी' मीराबाई चानू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेटलिफ्टिंग में रिकॉर्डतोड़ वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतने वाली मीराबाई पोडियम पर राष्ट्रगान बजते ही रो पड़ी थीं. जब पीएम मोदी ने उनसे टपकते आंसू के पीछे की वजह पूछी तो मीराबाई ने उस पुराने जख्म के बारे में बताया, जो आज तक नहीं भरा है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए मेडल लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर खास मुलाकात की. पीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतने वालीं मीराबाई चानू के प्रदर्शन की तारीफ की.
पीएम मोदी ने मीराबाई से उनके रोने का कारण पूछते हुए कहा, "इतने आंसू टपक रहे थे कि मुझे लगता है कि हर आंसू के बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा हो." मीराबाई ने प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा, "मैं उस दिन बहुत खुश और भावुक थी. स्टार वेटलिफ्टर ने देश के प्रधानमंत्री से अपने दिल की बात बताई.
मीराबाई चानू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा,''मैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस दिन इसलिए रोई थी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में मेरा मेडल सिर्फ एक किलो से रह गया था." भारतीय महिला वेटलिफ्टर ने आगे कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है. इन चार वर्षों के अंदर मैंने काफी चीजों का सामना किया था. हर समय इंजरी ही चल रही थी और परिवार में भी समस्याएं हो रही थीं. मैंने इन 4 वर्षों में बहुत चीजों का सामना किया था. इसी कारण जब मैं पोडियम पर खड़ी थी और जब हमारा नेशनल एंथम बजा, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। देश का झंडा ऊपर देखकर हमारे अपने आप ही आंसू निकल आते हैं.
करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर खरी उतरते हुए मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया. भारत की स्टार वेटलिफ्टर ने 48 किलोग्राम केटेगरी में कुल 190 KG (85+ 105) वजन उठाकर ग्लासगो में देश का नाम रोशन कर दिया. इसके साथ ही मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल की हैट्रिक भी लगा दी. उन्होंने इससे पहले 2018 और 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता था.