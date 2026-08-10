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कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत क्यों रो पड़ी थीं मीराबाई चानू? PM मोदी से सुनाया वो किस्सा, जिसका घाव अभी तक नहीं भरा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू रो पड़ी थीं. रविवार को पीएम मोदी ने ग्लासगो में देश के लिए मेडल लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान मीराबाई चानू ने उनसे पुराना दर्दनाक किस्सा बताया, जब वो पेरिस ओलंपिक में एक किलो से गोल्ड चूक गईं थीं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 10, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:21 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत क्यों रो पड़ी थीं मीराबाई चानू? PM मोदी से सुनाया वो किस्सा, जिसका घाव अभी तक नहीं भरा
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत क्यों रो पड़ी थीं मीराबाई चानू?

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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