/कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत क्यों रो पड़ी थीं मीराबाई चानू? PM मोदी से सुनाया वो किस्सा, जिसका घाव अभी तक नहीं भरा

मीराबाई चानू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा,''मैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस दिन इसलिए रोई थी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में मेरा मेडल सिर्फ एक किलो से रह गया था." भारतीय महिला वेटलिफ्टर ने आगे कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है. इन चार वर्षों के अंदर मैंने काफी चीजों का सामना किया था. हर समय इंजरी ही चल रही थी और परिवार में भी समस्याएं हो रही थीं. मैंने इन 4 वर्षों में बहुत चीजों का सामना किया था. इसी कारण जब मैं पोडियम पर खड़ी थी और जब हमारा नेशनल एंथम बजा, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। देश का झंडा ऊपर देखकर हमारे अपने आप ही आंसू निकल आते हैं.